Три министерства оказались аутсайдерами по качеству госуслуг в Казахстане

В отчете представлен рейтинг центральных государственных органов РК по качеству предоставляемых госуслуг. В нём обобщены результаты массовых опросов казахстанцев в виде мониторинга в рамках государственного социального заказа и онлайн-мониторинга на портале Egov.kz.

В тройку лидеров вошли силовые и надзорные структуры — Академия Высшего Судебного Совета РК, Генеральная прокуратура РК и Комитет национальной безопасности РК. Респонденты поставили им максимальные или почти максимальные оценки: от 4,99 до 5 баллов. Уровень удовлетворённости получателей услуг этих организаций превысил 99%.

Фото: finprom.kz

Согласно шкале значений, 29 из 32 министерств и ведомств из числа центральных государственных органов в 2025 году были оценены очень высоко (более 4,8 балла). Только три ведомства — Министерство промышленности и строительства РК, Министерство по чрезвычайным ситуациям РК и Министерство торговли и интеграции РК — получили оценки выше средней (от 4,69 до 4,79 балла). Уровень удовлетворённости респондентов услугами этих организаций был куда ниже, чем у лидеров рейтинга (от 77% до 83%).

Общественный мониторинг качества государственных услуг ведётся не первый год. Если сравнить показатели прошлого года с 2024-м, можно отметить ведомства, которые сильно «просели» в глазах казахстанцев по качеству услуг. Например, уровень удовлетворённости услугами Министерства промышленности и строительства РК упал более чем на 17 п. п., что, собственно, и привело его к аутсайдерской позиции. Более чем на 9 п. п. понизились показатели у Министерства экологии и природных ресурсов РК, на 8 п. п. — у Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По 20 из 32 представленных ведомств наблюдается позитивный тренд. Судя по результатам опросов, казахстанцы теперь более удовлетворены тем, как оказывают услуги Министерство культуры и информации РК (плюс 9,2 п. п.) и Министерство здравоохранения РК (плюс 7,3 п. п.).