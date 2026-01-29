РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:17, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Три министерства оказались аутсайдерами по качеству госуслуг в Казахстане

    В Казахстане представили рейтинг министерств и ведомств по качеству оказания госуслуг. В числе лучших оказались силовые и надзорные органы, передает агентство Kazinform со ссылкой на finprom.kz.

    госслужба
    Фото: Kazinform

    В отчете представлен рейтинг центральных государственных органов РК по качеству предоставляемых госуслуг. В нём обобщены результаты массовых опросов казахстанцев в виде мониторинга в рамках государственного социального заказа и онлайн-мониторинга на портале Egov.kz.

    В тройку лидеров вошли силовые и надзорные структуры — Академия Высшего Судебного Совета РК, Генеральная прокуратура РК и Комитет национальной безопасности РК. Респонденты поставили им максимальные или почти максимальные оценки: от 4,99 до 5 баллов. Уровень удовлетворённости получателей услуг этих организаций превысил 99%.

    Фото: finprom.kz

    Согласно шкале значений, 29 из 32 министерств и ведомств из числа центральных государственных органов в 2025 году были оценены очень высоко (более 4,8 балла). Только три ведомства — Министерство промышленности и строительства РК, Министерство по чрезвычайным ситуациям РК и Министерство торговли и интеграции РК — получили оценки выше средней (от 4,69 до 4,79 балла). Уровень удовлетворённости респондентов услугами этих организаций был куда ниже, чем у лидеров рейтинга (от 77% до 83%).

    Общественный мониторинг качества государственных услуг ведётся не первый год. Если сравнить показатели прошлого года с 2024-м, можно отметить ведомства, которые сильно «просели» в глазах казахстанцев по качеству услуг. Например, уровень удовлетворённости услугами Министерства промышленности и строительства РК упал более чем на 17 п. п., что, собственно, и привело его к аутсайдерской позиции. Более чем на 9 п. п. понизились показатели у Министерства экологии и природных ресурсов РК, на 8 п. п. — у Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    По 20 из 32 представленных ведомств наблюдается позитивный тренд. Судя по результатам опросов, казахстанцы теперь более удовлетворены тем, как оказывают услуги Министерство культуры и информации РК (плюс 9,2 п. п.) и Министерство здравоохранения РК (плюс 7,3 п. п.). 

    Рейтинг Сфера услуг Госслужба
