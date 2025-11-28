Три коммунальных предприятия в Таразе остаются в «красной зоне» по износу сетей

По данным департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Жамбылской области, серьезные проблемы наблюдаются практически во всех сферах коммунального хозяйства. Так, теплоснабжающая организация КГП «Таразтрансэнерго» эксплуатирует 229 километров теплопроводов, из которых 66,8% уже выработали свой ресурс. Водоснабжающее предприятие КГП «Жамбыл Су» управляет 1124 километрами сетей, степень их износа — 65%.

Не лучше ситуация и в энергетике — из 13 894 километров линий ТОО «Жамбылские электрические сети» почти 78% нуждаются в обновлении. АО «Таразэнергоцентр», которое обеспечивает электро- и теплоснабжение областного центра, находится в процедуре реабилитации. Сети здесь изношены на 73,5% и, учитывая финансовое положение предприятия, рассчитывать на их модернизацию в ближайшее время не приходится. По имеющейся информации, все получаемые деньги в первую очередь идут на погашение задолженностей перед кредиторами.

Фото: Алексей Поляков/Kazinform

«Тариф в обмен на инвестиции»: есть тарифы, но инвестиций не хватает

Вот уже третий год в Казахстане действует программа «Тариф в обмен на инвестиции». Она должна была стать ключевым инструментом обновления изношенных сетей — государство обеспечивает прозрачный механизм, а повышенные тарифы не уходят на операционные расходы, а направляются строго на модернизацию.

Коммунальные предприятия также пытаются вкладывать собственные средства, участвуют в госпрограммах и получают льготные кредиты, но, как показывает практика, даже с учетом этих мер объем инвестиций по-прежнему не перекрывает масштаб накопившихся проблем. Износ продолжает расти быстрее, чем скорость его устранения.

Сегодня в «красной зоне» по уровню изношенности находятся три ключевых предприятия — все названные выше, кроме КГП «Жамбыл Су», которому недавно удалось выйти из этой категории.

— Помимо запланированных в начале года, по программе «Тариф в обмен на инвестиции», сегодня предусмотрены новые суммы, — сообщил и. о. руководителя департамента Бек Момбаев. — КГП «Таразтрансэнерго» получит 858,5 млн тенге на модернизацию тепломагистрали (ранее было выделено 282,2 млн). КГП «Жамбыл Су» всего получит 593,5 млн тенге, из них 266,8 млн — по обновленному плану мероприятий. ТОО «Жамбылские электрические сети» — более 1,3 млрд тенге, основная часть которых пойдет на обновление оборудования и автоматизацию систем. Еще 20,6 млрд тенге предприятию выделят на реализацию 15 проектов в рамках реализации национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Фото: КГП «Жамбыл Су»

Однако эти суммы — не поддержка в прямом смысле. Все выделенные средства предприятия должны вернуть в казну через тарифы. При этом модернизация идет настолько медленно, что уже сейчас понятно — в списке наиболее аварийных объектов в новом году вновь окажутся те же компании.

Показательный пример — КГП «Таразтрансэнерго». По программе предприятие получает свыше 1,1 млрд тенге на обновление тепломагистрали в одном из самых густонаселенных районов города. Но, несмотря на внушительный объем инвестиций, проведенную масштабную работу, общий износ сетей снизится лишь на 1%. На фоне текущих 66,8% — это почти незаметный прогресс.

Департамент по регулированию естественных монополий подчеркивает, что строго следит за тем, куда предприятия направляют полученные средства.

— В 2025 году за неисполнение инвестиционной программы было оштрафовано КГП «Жамбыл Су», — отметил Бек Момбаев. — Ненаправленный на модернизацию доход признан необоснованным доходом — это более 160 млн тенге. Эта сумма, скорректированная на инфляцию, включена во временный компенсирующий тариф.

В самой компании подтверждают, что санкции были применены и пояснили, как именно это сказалось на тарифах.

— Нас вынудили снизить тариф на центральную канализацию. Несмотря на рост расходов, водоотведение подешевело с 52 до 40,49 тенге, — сообщили в пресс-службе предприятия.

При этом, конечно же, население остается недовольным регулярным повышением цен на коммунальные услуги. В то же время сами предприятия не просто не начинают зарабатывать больше, а в большинстве случаев едва сводят концы с концами.

Не хватает ни тарифов, ни инвестиций

КГП «Жамбыл Су» — пожалуй, один из самых показательных примеров того, как в регионе идет обновление коммунальной инфраструктуры. Предприятие-монополист единолично обеспечивает водой весь областной центр, а значит именно здесь наиболее наглядно видно, с какими вызовами сталкивается система. Важно отметить, что ценовую политику вести самостоятельно они не могут, ведь цены на воду устанавливает департамент Комитета по регулированию естественных монополий.

Большая часть сетей Тараза сегодня — это наследие из далекого прошлого, и их изношенность долгие годы оставалась критической. Еще в 2024 году компания находилась в «красной зоне», а износ превышал 70%. Сегодня этот показатель удалось снизить до 64% — результат небольшой, но для столь масштабного хозяйства значимый.

По данным пресс-службы предприятия, в 2025 году по инвестиционной программе им было выделено 593,5 млн тенге. Эти деньги должны были обеспечить замену 16 километров водопроводных линий. На данный момент выполнено 88% работ — обновлено 14,1 км. На непосредственную замену сетей ушло 388 миллионов, а оставшиеся средства были направлены на закупку специализированной техники и оборудования, без которых модернизация попросту невозможна.

Фото: КГП «Жамбыл Су»

В этом году «Жамбыл Су» также вошло в число участников национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Проект утвержден в конце прошлого года и рассчитан до 2029-го. Государство рассчитывает, что за это время аварийность снизится на 20%, а износ инфраструктуры — до 40%. В рамках программы предприятию выделено 654,7 млн тенге на обновление 5,3 км водопроводных сетей.

В компании поясняют, на что будут направлены эти средства.

— 230 миллионов тенге предусмотрено на капитальный ремонт водопровода по улице Казыбек би от Айтиева до проспекта Жамбыла. Здесь 1150 метров труб были проложены в 1962 году, степень износа достигает 97%. По этим линиям воду получают 1870 жителей.

Еще 219 миллионов тенге пойдут на обновление 1807 метров водопровода по улице Айтеке би — от проспекта Абая до 3-го переулка Айтеке би. Эти сети датируются 1965 годом, износ — 95%. Здесь обслуживается 4550 человек.

Третий проект — капитальный ремонт 2377 метров водопровода по улице Сыпатай батыра от 6-го переулка Кошеней до проспекта Жамбыла. Линия 1969 года постройки обеспечивает водой более 1300 жителей, рассказали в «Жамбыл Су».

Что происходит, когда водопровод достигает такого уровня износа? Прежде всего, вода уходит в землю. Прорываясь через микротрещины, она просачивается в почву, иногда доходит даже до подвалов жилых домов. У абонентов падает давление, а предприятие несет прямые убытки из-за потерь. И это — сети в самом центре города. По оценке специалистов, реализация текущих проектов позволит сократить потери на этих участках на 10-15% и существенно уменьшить риск аварий.

Коммунальщики подчеркивают, что регулярное повышение тарифов — вынужденная мера. Даже средства национального проекта фактически являются не дотацией, а кредитом, который будет постепенно возвращаться за счет тарифов. При этом, как это делать, остается нерешенной и сложной задачей, ведь Жамбылская область традиционно остается среди регионов с самыми низкими ценами на водоснабжение.

К слову, в этом году удалось опробовать действительно действенный метод решения проблемы. В январе департамент по регулированию естественных монополий утвердил предприятию дифференцированный тариф, разделив потребителей на четыре группы и установив разные цены в зависимости от объема потребления. Однако с 1 октября решением антимонопольного ведомства регион вернулся к прежней схеме оплаты. Между тем, новая система была задумана как более справедливая, ведь те, кто расходует воду умеренно, платят меньше, а «промышленные» объемы обходятся дороже. Такой подход внедряли по всей стране, чтобы приучить население экономить питьевую воду.

Пока тариф действовал, предприятие заработало сверхлимитные 206 миллионов тенге и все средства направили на модернизацию. В числе приобретений — дорогостоящий колесный экскаватор-погрузчик за 65,9 млн тенге, автоподъемник за 50 млн, девять бактерицидных облучателей (10 млн), 15 осевых погружных насосов (14,3 млн) и много другого оборудования и техники.

Теперь же с возвращением к старой системе оплаты тариф, по оценке предприятия, вновь будет покрывать в основном базовые расходы — налоги, фонд оплаты труда (в «Жамбыл Су» работает 651 человек) и содержание спецтехники.

Еще 42 миллиарда тенге, по данным департамента по регулированию естественных монополий, предприятие получит на строительство канализационных очистных сооружений. Однако этот объект является совершенно новым для Тараза — ранее в городе не было КОС. Поэтому на общий показатель обновления коммунальных сетей данный проект не повлияет, однако он решает иную, но давно назревшую задачу.

Фото: KГП «Жамбыл Су»

Когда завершится обновление?

Не стоит забывать, что параллельно в стране начался поэтапный отказ от перекрестного субсидирования. Согласно утвержденному плану, в 2025–2029 годах дифференцированные тарифы будут отменены, а для всех категорий потребителей постепенно введут единый средний тариф. Уже в 2025 году для Жамбылской области предусмотрено сокращение кросс-субсидирования на 20% в электроснабжении, на 45% — в теплоснабжении, на 30% — в водоснабжении, на 31% — в водоотведении и на 14% — в газоснабжении. Это означает лишь одно, что тарифы для населения будут продолжать расти.

Но на фоне столь масштабного износа сетей остается открытым главный вопрос — насколько быстро эти средства смогут переломить ситуацию. Даже текущие проекты снижают износ на доли процента, тогда как значительная часть инфраструктуры Тараза и области все еще относится к советскому периоду.

Когда коммунальная система достигнет приемлемого уровня обновления, пока не берется прогнозировать ни одно ведомство.

