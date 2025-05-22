Цены на коммунальные услуги изменятся в Жамбылской области

Это связано с исполнением плана по постепенному отказу от перекрестного субсидирования. Согласно утвержденному графику, в период с 2025 по 2029 годы предусматривается отказ от дифференцированного тарифа и утверждение одного среднего тарифа для групп потребителей.

Иными словами, до текущего года система работала следующим образом: одна группа потребителей платила больше, чем стоит услуга на самом деле, чтобы другая группа платила меньше. То есть, для бюджетных организаций и юридических лиц тарифы были заметно выше, чем для населения. Например, при объективной цене на электроэнергию в 15 тенге за кВт/ч бизнес платит 20 тенге, а население только 10 тенге.

В департаменте по регулированию естественных монополий сообщили, что в соответствии с утвержденным планом уже в этом году в Жамбылской области на 20% подорожает электроснабжение, на 45% теплоснабжение, на 30% водоснабжение, на 31% отвод сточных вод, на 14% газоснабжение.

Если рассматривать реальные тарифы, то вот, например, ГКП «Жамбыл-Жылу» в 2025 году предоставляет тепло по следующим тарифам: 4 451 тенге за Гкал для физлиц, а юрлица платят 26 568 тенге за Гкал – почти в 6 раз больше. При оговоренном росте в 45% (без учета инфляции и пересмотра тарифов в большую сторону) для физлиц плата уже составит 6 453 тенге (насколько при этом она сократится для юрлиц в департаменте по регулированию естественных монополий не сообщается).

Ранее сообщалось, что в Казахстане внедрят дифференцированные тарифы на поливную воду.