Три команды из Казахстана вышли в 1/8 финала ЧА по пляжному волейболу

В Шанло (Китай) завершился групповой этап чемпионата Азии по пляжному волейболу, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В мужском турнире Дмитрий Яковлев и Абдулмажид Мохаммад по итогам группового раунда напрямую квалифицировались в 1/8 финала. В этой стадии казахстанцы встретятся с австралийцами Томасом Ходжесом и Закери Худом.

Сергей Богату и Кирилл Гурин продолжили борьбу через дополнительный раунд. Казахстанская пара обыграла представителей Катара Мусу Алькира и Мохамеда Ихаба со счётом 2:0 (21:16, 21:15) и также вышла в 1/8 финала.

Следующими соперниками Богату и Гурина станут представители Катара Шериф Юнус и Ахмед Тиджан.

В женском турнире в дополнительном раунде встретились две казахстанские пары. Лаура Кабулбекова и Мерей Кожахмет одержали победу над Кристиной Каримовой и Екатериной Рюховой - 2:0 (21:18, 21:15).

В 1/8 финала Кабулбекова и Кожахмет сыграют с китайской парой Янь Сюй/Ся Синьи.

Добавим, что матчи 1/8 пройдут 4 сентября.

Напомним, Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open-2026.