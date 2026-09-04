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    Три команды из Казахстана вышли в 1/8 финала ЧА по пляжному волейболу

    В Шанло (Китай) завершился групповой этап чемпионата Азии по пляжному волейболу, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    волейбол
    Фото: :instagram.com/atyrau_vc

    В мужском турнире Дмитрий Яковлев и Абдулмажид Мохаммад по итогам группового раунда напрямую квалифицировались в 1/8 финала. В этой стадии казахстанцы встретятся с австралийцами Томасом Ходжесом и Закери Худом.

    Сергей Богату и Кирилл Гурин продолжили борьбу через дополнительный раунд. Казахстанская пара обыграла представителей Катара Мусу Алькира и Мохамеда Ихаба со счётом 2:0 (21:16, 21:15) и также вышла в 1/8 финала.

    Следующими соперниками Богату и Гурина станут представители Катара Шериф Юнус и Ахмед Тиджан.

    В женском турнире в дополнительном раунде встретились две казахстанские пары. Лаура Кабулбекова и Мерей Кожахмет одержали победу над Кристиной Каримовой и Екатериной Рюховой - 2:0 (21:18, 21:15).

    В 1/8 финала Кабулбекова и Кожахмет сыграют с китайской парой Янь Сюй/Ся Синьи.

    Добавим, что матчи 1/8 пройдут 4 сентября.

    Напомним, Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open-2026.

    Спорт спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор