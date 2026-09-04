Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open-2026

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу во втором круге заключительного турнира категории Большого шлема Открытого чемпионата США, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Спортсменка, занимающая второе место в мировом рейтинге, в матче второго круга встретилась с 105-й ракеткой планеты испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

Встреча продлилась минимальные два сета и завершилась победой Рыбакиной с итоговым счетом — 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За это время казахстанка выполнила семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Во третьем круге US Open Елена встретится с 58-й ракетой мира украинкой Юлией Стародубцевой.

Ранее сообщалось о том, что Рыбакина уверенно обыграла американку на старте US Open.