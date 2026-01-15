РУ
    18:42, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Три казахстанца стали кандидатами на попадание в клубы НХЛ

    Несколько хоккеистов из Казахстана внесены в промежуточный рейтинг Центрального скаутского бюро Национальной хоккейно лиги (НХЛ), передает агентство Kazinform.

    хоккей
    Фото: icehockey.kz

    Ведущая хоккейная лига мира традиционно составляет списки игроков со всего мира, кто будет участвовать в драфте (отборе). Обнародование текущего промежуточного рейтинга — первый этап. Далее в апреле последует публикация финального рейтинга Центрального скаутского бюро НХЛ, после чего 26 и 27 июня состоится непосредственно сам драфт в клубы НХЛ.

    В промежуточный рейтинг 2026 года попали сразу три казахстанских хоккеиста. В европейском дивизионе на 81-м месте из 128 представленных хоккеистов расположился нападающий «Барыса» Семен Симонов.

    В североамериканском дивизионе на 184 строчке значится нападающий клуба главной юниорской лиге Квебека «Викториявилл Тайгерз» Корней Корнеев. Вслед за ним на 185 месте — форвард команды WHL «Принс-Альберт Рейдерз» Алишер Саркенов. Оба хоккеиста выступили в составе молодежной национальной команды на прошедшем чемпионате мира дивизиона IA и продемонстрировали хорошую статистику. Так, Корнеев стал лучшим бомбардиром турнира и набрал 12 (6+6) очков. Алишер Саркенов завершил турнир на третьей строчке снайперов чемпионата, набрав 9 (3+6) баллов.

    Ранее мы сообщали, кто представит «Барыс» в матче всех звезд КХЛ в 2026 году. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Казахстан
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
