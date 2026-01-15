Три казахстанца стали кандидатами на попадание в клубы НХЛ

Ведущая хоккейная лига мира традиционно составляет списки игроков со всего мира, кто будет участвовать в драфте (отборе). Обнародование текущего промежуточного рейтинга — первый этап. Далее в апреле последует публикация финального рейтинга Центрального скаутского бюро НХЛ, после чего 26 и 27 июня состоится непосредственно сам драфт в клубы НХЛ.

В промежуточный рейтинг 2026 года попали сразу три казахстанских хоккеиста. В европейском дивизионе на 81-м месте из 128 представленных хоккеистов расположился нападающий «Барыса» Семен Симонов.

В североамериканском дивизионе на 184 строчке значится нападающий клуба главной юниорской лиге Квебека «Викториявилл Тайгерз» Корней Корнеев. Вслед за ним на 185 месте — форвард команды WHL «Принс-Альберт Рейдерз» Алишер Саркенов. Оба хоккеиста выступили в составе молодежной национальной команды на прошедшем чемпионате мира дивизиона IA и продемонстрировали хорошую статистику. Так, Корнеев стал лучшим бомбардиром турнира и набрал 12 (6+6) очков. Алишер Саркенов завершил турнир на третьей строчке снайперов чемпионата, набрав 9 (3+6) баллов.

