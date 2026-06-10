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    Три казахстанских лучника вышли в третий раунд этапа Кубка мира в Турции

    В Анталье (Турция) стартовал третий этап Кубка мира по стрельбе из лука, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Три казахстанских лучника вышли в третий раунд этапа Кубка мира в Турции
    Фото: НОК

    В рамках международного турнира состоялись стартовые этапы соревнований по стрельбе из блочного лука.

    По их итогам в третий раунд пробились три представителя сборной Казахстана. В 1/16 финала выступят Муса Дильмухамет, Виктория Лян и Диана Юнусова.

    Дильмухамет сразится c Майком Схлуссером (Нидерланды). Соперницей Лян станет Катарина Рааб (Германия), а Юнусова поборется за выход в 1/8 с Эллой Гибсон (Великобритания).

    Также сегодня, 10 июня, стартуют соревнования по стрельбе из классического лука.

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан выиграл общекомандный зачет юношеского ЧА по ММА во Вьетнаме.

    Спорт спортсмены Казахстана НОК Стрельба из лука
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор