Казахстан выиграл общекомандный зачет юношеского ЧА по ММА во Вьетнаме

Во Вьетнаме под эгидой Объединенного мира борьбы UWW (United World Wrestling) проходит чемпионат Азии по ММА и панкратиону среди юношей и юниоров, передает Kazinform.

Юношеская сборная Казахстана (спортсмены до 17 лет) заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Азии по ММА, который проходит во Вьетнаме.

Чемпионами Азии среди юношей стали Адильгазы Абильмансур в весе до 57 кг, Айгалин Нуралим в весе до 62 кг и Еркебулан Амирлан в весе до 100 кг. Серебряные медали завоевали Вон Лев (до 71 кг) и Салим Малика (до 53 кг), бронзовым призером стал Калиаскар Нуртас.

Отмечается, этот результат — показатель высокого уровня подрастающего поколения казахстанских спортсменов, работы тренерского штаба и всей команды, которая ежедневно трудится ради победы и развития нашего спорта.

Чемпионат Азии продолжается. В ближайшие дни в борьбу за награды вступят юниоры до 20 лет, после чего медали разыграют взрослые спортсмены.

Ранее боец ММА Ералы Ордабаев взял «серебро» юношеских игр в Бахрейне. Напомним, пять казахстанских боксеров сохранили лидерство в мировом рейтинге World Boxing.