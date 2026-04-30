Три казахские школы появятся в России — Сергей Лавров

Казахстан и Россия прорабатывают вопрос строительства шести совместных школ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам переговоров с главой МИД РК Ермеком Кошербаевым, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам С. Лаврова, развитие сотрудничества в сфере образования остается одним из приоритетов двусторонних отношений.

Так, в прошлом году в России начал функционировать филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. В свою очередь, в Казахстане работают 8 отделений российских вузов, включая МГИМО.

— На повестке дня нашего диалога находится вопрос строительства шести совместных школ, трех — на территории России и трех — в Казахстане, — сообщил Лавров.

Отдельно глава МИД РФ поблагодарил казахстанскую сторону за вклад в создание международной организации по русскому языку, инициированной Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Секретариат организации начал работу 1 апреля в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Ранее сообщалось, что филиалы российской школы поддержки талантливых детей «Сириус» планируют открыть в Астане и Алматы.