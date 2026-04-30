Филиалы российской школы Сириус откроют в Астане и Алматы

Филиалы российской школы поддержки талантливых детей «Сириус» планируют открыть в Астане и Алматы. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев в ходе встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, взаимодействие между двумя странами в области образования последовательно укрепляется.

В настоящее время в Казахстане работают филиалы девяти российских вузов, включая филиал МГИМО.

Показателем углубления сотрудничества стало и открытие в прошлом году филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске.

— Сегодня более 60 тысяч казахстанских студентов обучаются в российских вузах. При этом около 60 казахстанских университетов поддерживают партнерство с 50 российскими вузами, — отметил Кошербаев.

Он подчеркнул, что большие перспективы связаны с развитием совместных образовательных инициатив, включая создание казахстанско-российских школ на территории двух стран, а также реализация проекта по открытию филиалов школы «Сириус» в Астане и Алматы.

— Мы готовы и дальше активно развивать сотрудничество в этой сфере, — заявил министр.

Ранее в Алматы заложили фундамент школы «Сириус» для одаренных школьников.