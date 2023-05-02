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Три картофелехранилища с климат-контролем построят в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
2 Мая 2023, 21:10
Три картофелехранилища с климат-контролем построят в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области работают 62 овощехранилища. В ближайшие два года в регионе введут три современных картофелехранилища с климат-контролем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление сельского хозяйства.

«В области есть 62 овощехранилища емкостью хранения 82,3 тысячи тонн продукции, из них 15 с климат-контролем на 33 тысячи тонн. В 2021-2022 годы введено 3 овощехранилища емкостью хранения 8200 тонн. В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию картофелехранилища на 6000 тонн с климат-контролем в районе Беймбета Майлина», - сообщил руководитель сельхозуправления Тимур Бисимбаев.

На следующий год запланировано строительство еще двух картофелехранилищ с климат-контролем на 8 тысяч тонн. Один - в Мендыкаринском районе, второй - в Костанае.

Ранее сообщалось, что почти 60 млрд бюджетных средств направят на поддержку костанайского сельского хозяйства. Большую часть выделенных средств составляют субсидии, остальные - кредитование.


Костанайская область   Строительство   Сельское хозяйство   Регионы   Костанай  
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