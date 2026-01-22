Три года не могут построить новый каток в Атырау

Как отмечают представители акимата Атырауской области, в регионе увеличивается число жителей, выбирающих занятия хоккеем с шайбой и фигурным катанием. В частности, возросло количество людей, занимающихся такими видами спорта, как фигурное катание, хоккей с шайбой и кёрлинг. В результате Ледовый дворец имени Хиуаз Доспановой испытывает острую нехватку возможностей как для спортсменов, так и для горожан, которые в выходные дни приходят туда для массового катания на коньках. В связи с этим ранее в акимате было принято решение о необходимости строительства нового ледового катка.

Однако строительство дополнительного ледового катка до настоящего времени так и не началось. В настоящее время рассматривается возможность выделения земельного участка, расположенного рядом с действующим ледовым сооружением. Вместе с тем акимат изучает вопросы, связанные с финансированием строительства спортивного объекта.

— В настоящее время в действующем ледовом катке дети проходят тренировки с 07:00 до 20:00 в соответствии с установленным графиком. Мы рассматриваем дополнительный земельный участок. Земельный вопрос будет решаться через городской акимат. По данному проекту уже начаты работы по привлечению частного инвестора в рамках государственно-частного партнерства либо по разработке проекта и началу строительства. В настоящее время ведется работа над проектной документацией. В дальнейшем планируется строительство дополнительного ледового катка, — сообщил руководитель областного управления физической культуры, спорта и туризма Нурбол Сыдыков.

Согласно официальной информации, по итогам прошлого года в спортивном клубе «Бейбарыс Атырау» 306 спортсменов занимаются хоккеем с шайбой и фигурным катанием. Это на 74 человека больше по сравнению с показателями 2024 года. В клубе работают 14 тренеров.

В текущем году планируется открытие детской академии.