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    04:24, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Три газовые котельные строят в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что с 2023 года планируется поэтапный запуск газовых котельных, передает МИА «Казинформ».

    «В столице ведем строительство сразу трех газовых котельных. Мощность газовых котельных превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в три раза и позволит как покрыть существующий дефицит, так и охватить теплом будущие районы застроек.

    Поэтапный ввод газовых котельных запланирован с 2023 года. Газовые котельные расположены в районе нового железнодорожного вокзала, по Коргалжинскому шоссе и в ЖМ Тельмана.

    Таким образом, котельная «Юго-Восток» позволит обеспечить теплоснабжением районы «Мынжылдык», нового железнодорожного вокзала, перспективный район застройки и другие. Котельная «Тельмана» позволит обеспечить теплоснабжением перспективную застройку в районе ЖК «Багыстан», пр. Улы Дала, ЖМ «Тельмана». Третья газовая котельная – «Туран» – позволит обеспечить теплоснабжением район перспективной застройки вдоль Коргалжинского шоссе, пр. Туран и другие.

    Кроме того, во время объезда ознакомился с ходом строительства насосно-фильтровальной станции (НФС-3). На сегодня город потребляет 300 тыс. кубометров воды в сутки, мощность новой НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров воды в сутки.

    Учитывая развитие города, уже имеется дополнительная потребность в воде, поэтому НФС-3 частично введем в эксплуатацию уже к концу этого года. Это позволит снять вопросы по обеспечению домов водоснабжением. С 2023 года увеличим мощность работы НФС-3», - написал аким столицы.




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