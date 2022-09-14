Три газовые котельные строят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что с 2023 года планируется поэтапный запуск газовых котельных, передает МИА «Казинформ».

«В столице ведем строительство сразу трех газовых котельных. Мощность газовых котельных превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в три раза и позволит как покрыть существующий дефицит, так и охватить теплом будущие районы застроек.

Поэтапный ввод газовых котельных запланирован с 2023 года. Газовые котельные расположены в районе нового железнодорожного вокзала, по Коргалжинскому шоссе и в ЖМ Тельмана.

Таким образом, котельная «Юго-Восток» позволит обеспечить теплоснабжением районы «Мынжылдык», нового железнодорожного вокзала, перспективный район застройки и другие. Котельная «Тельмана» позволит обеспечить теплоснабжением перспективную застройку в районе ЖК «Багыстан», пр. Улы Дала, ЖМ «Тельмана». Третья газовая котельная – «Туран» – позволит обеспечить теплоснабжением район перспективной застройки вдоль Коргалжинского шоссе, пр. Туран и другие.

Кроме того, во время объезда ознакомился с ходом строительства насосно-фильтровальной станции (НФС-3). На сегодня город потребляет 300 тыс. кубометров воды в сутки, мощность новой НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров воды в сутки.

Учитывая развитие города, уже имеется дополнительная потребность в воде, поэтому НФС-3 частично введем в эксплуатацию уже к концу этого года. Это позволит снять вопросы по обеспечению домов водоснабжением. С 2023 года увеличим мощность работы НФС-3», - написал аким столицы.



