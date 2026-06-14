KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Три газовых баллона вынесли из горящего частного жилого дома в Акмолинской области

    В воскресенье, 14 июня, ранним утром в городе Кокшетау произошло возгорание частного жилого дома, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Три газовых баллона вынесли из горящего частного жилого дома в Акмолинской области
    Фото: МЧС РК

    Первыми прибывшими подразделениями было установлено открытое горение. В ходе работ сотрудники МЧС вынесли из дома три газовых баллона объемом по 27 литров тем самым предотвратив возможный взрыв.

    Спасателям удалось полностью ликвидировать и не допустить перехода пламени на соседние строения. Общая площадь возгорания составила 168 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Ранее сообщалось о том, что фритюрница загорелась в павильоне быстрого питания в Астане.

    МЧС Пожар Регионы Казахстана Акмолинская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор