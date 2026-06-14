Три газовых баллона вынесли из горящего частного жилого дома в Акмолинской области
В воскресенье, 14 июня, ранним утром в городе Кокшетау произошло возгорание частного жилого дома, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Первыми прибывшими подразделениями было установлено открытое горение. В ходе работ сотрудники МЧС вынесли из дома три газовых баллона объемом по 27 литров тем самым предотвратив возможный взрыв.
Спасателям удалось полностью ликвидировать и не допустить перехода пламени на соседние строения. Общая площадь возгорания составила 168 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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