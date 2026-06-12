Фритюрница загорелась в павильоне быстрого питания в Астане
В Астане сотрудники МЧС ликвидировали пожар в одноэтажном здании павильона быстрого питания по проспекту Туран, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
По предварительным данным, возгорание произошло в кухонном помещении. Загорелись фритюрница и мебель.
Принятыми мерами пожар был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
Информация о пострадавших на номер 112 не поступала. По данным МЧС, пострадавших нет.
Ранее в Алматинском районе Астаны по улице Силети произошел пожар в двухэтажном здании сауны. Огонь распространился на одноэтажную пристройку, а затем перекинулся на расположенный рядом двухэтажный коттедж.