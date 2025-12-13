РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    05:10, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Три факта торговли людьми пресечены в Акмолинской области

    Всего в текущем году сотрудниками УБОП Акмолинской области выявлено в регионе 14 преступлений, связанных с торговлей людьми, передает корреспондент агентства Kazinform.

    торговля людьми
    Фото: Canva

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп трафик», направленное на выявление фактов торговли людьми.

    — В течение трех дней сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью были проведены рейдовые мероприятия и оперативные разработки, в результате которых пресечены факты организации и содержания притонов, сводничество, а также реклама и пропаганда проституции посредством интернет-ресурсов, — поделились в ведомстве.

    Так, в Кокшетау работал массажный салон, в котором оказывались услуги интимного характера. В рамках досудебного расследования установлены владельцы заведения, все они являются жителями Караганды.

    — Также оперативниками пресечена деятельность группы, которая организовала духовный центр, пропагандирующий беспорядочные половые связи и отказ от семейных ценностей. В ходе обыска обнаружена религиозная литература, атрибуты и ритуальные предметы. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие, — добавили в полиции.

    Всего в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп трафик» на учет поставлены 11 человек. Всего в текущем году сотрудниками УБОП выявлено 14 преступлений, связанных с торговлей людьми.

    Ранее сообщалось, что 39 фактов торговли людьми в Казахстане раскрыло МВД.

    Теги:
    Торговля людьми Регионы Казахстана Права человека Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
