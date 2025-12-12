39 фактов торговли людьми в Казахстане раскрыло МВД

— В рамках оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик» пресечены ряд тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми: всего зарегистрировано 39 таких фактов, шесть из которых в отношении несовершеннолетних, — сообщили в ведомстве.

В Алматы пресечена деятельность преступной группы, причастной к продаже новорожденных. Организаторы, используя сложные жизненные обстоятельства молодых девушек, склоняли их за вознаграждение передавать младенцев третьим лицам. Все фигуранты задержаны. Расследуется более 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В области Абай выявлена преступная деятельность, связанная с эксплуатацией граждан путем вовлечения их в принудительный труд. Возбуждено 11 уголовных дел, материалы направляются в суд.

— В ходе регулярных проверок ночных развлекательных заведений пресекаются факты вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в различные формы эксплуатации в Шымкенте, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях, — рассказали в МВД.

В столице полицейскими совместно с прокуратурой проведены рейды в районе железнодорожного вокзала по улице Гете. По итогам мероприятий восемь лиц привлекаются к уголовной ответственности за организацию и содержание притонов для сексуальной эксплуатации граждан.

В Акмолинской области пресечена деятельность религиозной группы, которая организовала духовный центр, пропагандирующий беспорядочные половые связи и отказ от семейных ценностей. В ходе обыска обнаружена религиозная литература, атрибуты и ритуальные предметы. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.

Ранее в городах Астана, Алматы и Шымкент задокументирована деятельность организаторов «элитного эскорта», занимавшихся вербовкой молодых девушек в различных ночных клубах и барах. Установлены факты их преступной деятельности по организации сводничества. Уголовные дела направлены в суд.