Три человека утонули с начала купального сезона в ВКО

С начала купального сезона в Восточно-Казахстанской области утонули три человека. Все они, по данным спасателей, пренебрегли правилами безопасности на воде, передает корреспондент агентства Kazinform.

После первых трагических случаев сотрудники ДЧС усилили профилактическую работу на водоемах региона. С начала лета они провели уже 1090 рейдов, во время которых выявили более 80 нарушителей, отдыхавших с нарушением правил безопасности.

Особое внимание сейчас уделяют семьям с детьми. В рамках республиканской акции «Берегите детей на воде» спасатели проводят разъяснительные беседы с родителями прямо на пляжах, напоминая, что именно взрослые несут ответственность за безопасность несовершеннолетних во время отдыха.

— Наша главная задача — не допустить новых трагедий. Поэтому профилактическая работа ведется ежедневно на наиболее посещаемых водоемах области, — отмечают в ДЧС ВКО.

Спасатели напоминают, что купаться следует только в оборудованных местах, нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, заплывать в незнакомых местах и оставлять детей без присмотра. При катании на лодках, катерах и других плавсредствах необходимо обязательно использовать спасательные жилеты.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что парень и девушка утонули на Капшагайском водохранилище.