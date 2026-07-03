Парень и девушка утонули на Капшагайском водохранилище

На Капшагайском водохранилище произошла трагедия — во время купания погибли парень и девушка, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как мужчина бросается в воду, пытаясь спасти тонущих. По словам очевидцев, ему удалось вытащить девушку на берег, однако спасти ее не удалось.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, 1 июля на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в районе зоны отдыха «Джаса» в городе Конаев во время купания в необорудованном месте утонули двое молодых людей.

— До прибытия спасателей отдыхающими примерно в 30 метрах от берега было извлечено из воды тело девушки 2006 года рождения. Для поиска второго пропавшего незамедлительно были организованы поисково-спасательные работы с привлечением сил и средств оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области, — отметили в МЧС.

Поисковые работы продолжались круглосуточно. Утром 2 июля спасатели обнаружили на береговой линии Капшагайского водохранилища тело мужчины 2004 года рождения, который, по предварительным данным, находился вместе с погибшей.

В МЧС в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Спасатели призывают отдыхать только на оборудованных пляжах, не купаться в запрещенных и необорудованных местах, не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать меры личной безопасности.

Ранее отдых на озере Алаколь в области Абай закончился трагедией для одной семьи — утонула женщина.