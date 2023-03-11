Три человека пострадали в результате стрельбы в Тель-Авиве

АММАН. КАЗИНФОРМ - Три человека получили ранения при стрельбе возле кафе на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство The Times of Israel.

Как сообщили в полиции Израиля, вооруженный палестинец открыл огонь по людям возле кафе на углу улиц Дизенгоф и Бен-Гурион, где обычно многолюдно. Затем он скрылся с места происшествия, стреляя в других людей в этом районе. При перестрелке с полицейскими его застрелили.

Пострадавшим оказали помощь. Один из них находится в критическом, но стабильном состоянии после перенесенной операции и все еще борется за свою жизнь, сообщили врачи Медицинского центра Ихилов, куда были доставлены люди с ранениями. Состояние двух других оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщила служба скорой помощи «Маген Давид Адом».







Полиция заявила, что расценивает стрельбу как теракт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на эту новость во время визита в Италию.

«Очень серьезное нападение в Тель-Авиве, террористический акт. Пострадавшим желаю выздоровления», - сказал он.

«Мы усиливаем полицию и силы безопасности - это не ослабит нашу решимость пустить корни на нашей родине», - добавил израильский премьер.

На кадрах с момента нападения видно, как мужчина в черной куртке быстро идет за группой из трех человек, затем вытаскивает пистолет и открывает по ним огонь в упор. Затем можно увидеть, как он пытается сбежать, пока паникующие посетители кафе укрываются.







Стрелявший позже был идентифицирован как 23-летний Мутаз Салах аль-Хаваджа, палестинец из города Нилин на Западном берегу, дважды отбывавший тюремный срок в Израиле.

По словам представителей правоохранительных органов, он был застрелен четырьмя вооруженными людьми, в том числе двумя прибывшими на место полицейскими, один из которых был не при исполнении служебных обязанностей.







Палестинская группировка ХАМАС заявила, что аль-Хаваджа был членом ее вооруженного крыла. У него не было разрешения на въезд в Израиль, когда он совершил нападение.

В заявлении ХАМАС сообщается, что нападение стало «естественной реакцией» на недавние смертоносные военные рейды Израиля на Западном берегу, но не взяло на себя ответственность за стрельбу.

Начальник израильской полиции Коби Шабтай заявил, что быстрая реакция вооруженных лиц предотвратила худшее развитие ситуации.

«Быстрая реакция полицейских и граждан на месте предотвратила убийство сотен людей», - сказал он.







Нападение потрясло Тель-Авив в конце дня, когда большие группы израильтян по всей стране участвовали в маршах и акциях протеста против планов правительства по ослаблению судебной системы.

Из-за нападения мэр Тель-Авива Рон Хулдай призвал антиправительственных демонстрантов очистить улицы, чтобы позволить полиции обезопасить этот район.

Нападение произошло на фоне обострения напряженности на Западном берегу реки Иордан, поскольку израильские военные почти каждую ночь проводят рейды на Западном берегу реки на фоне серии ответных палестинских нападений.

По сообщениям Al-Jazeera, насилие со стороны израильтян по отношению к палестинцам резко возросло после того, как Биньямин Нетаньяху вернулся к власти во главе правой коалиции, которая стремится расширить незаконные поселения на Западном берегу реки Иордан и проводить другую антипалестинскую политику.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил обеспокоенность насилием со стороны израильских поселенцев против палестинцев, во время своего визита в Израиль на прошлой неделе.