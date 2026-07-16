Три человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси на рынке в Астане

В столичном районе Байконур на территории рынка произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении, где готовили тандырную самсу. В результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На территории рынка в районе Байконур по улице Ш. Жиенкулова произошел хлопок газовоздушной смеси в двухэтажном административном здании. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация композитного газового баллона объемом 50 литров.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Во время разведки спасатели обнаружили троих пострадавших. Все они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Как сообщили в МЧС, хлопок произошел в помещении по приготовлению тандырной самсы, расположенном на первом этаже здания. В результате происшествия частично обрушились потолочное перекрытие и дверной проем.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия происшествия. Обстоятельства и точные причины случившегося устанавливаются.

Ранее в Бурабайском районе произошел взрыв в "Центре плова". Как показала расследование пять газовых баллонов, в том числе разорвавшийся, были с истекшими сроками эксплуатации более 20 лет и не проходили техническое освидетельствование с момента их выпуска. Согласно экспертизе, технической причиной взрыва явилось также образование взрывоопасной газовоздушной смеси в помещении кафе «Центр плова».