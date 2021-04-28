Три человека отравились, спустившись в люк на АЗС в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы трое сотрудников АЗС спустились в люк для снятия показаний счетчика и получили отравление неизвестным газом. Об этом сообщили в ДЧС города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе ДЧС города сообщили, что 27 апреля в 18:37 часов на пульт «112» ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что по улице С. Нурмагамбетова, 148/2 Медеуского района (ВОАД) в люк колодца, расположенного на территории заправочной станции, спустились трое сотрудника АЗС для снятия показаний счетчика и получили отравление неизвестным газом.

«Незамедлительно высланы силы и средства экстренных служб города: «Службы спасения 109», Республиканского оперативно-спасательного отряда, три бригады скорой медицинской помощи, Управления по ЧС Медеуского района, Департамента полиции. В ходе проведения аварийно-спасательных работ спасатели извлекли троих пострадавших», - отметили в ДЧС.





Сообщается, что незамедлительно три человека госпитализированы в ближайшую многопрофильную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле экстренных служб города. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.