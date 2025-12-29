Три человека отравились насмерть газом в Атырау
В одном из жилых домов города Атырау в результате отравления газом погибли три человека. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Трагический инцидент произошел в селе Томарлы, входящем в административную территорию города Атырау.
— В доме находились супруги 1958 года рождения, а также мужчина 1953 года рождения. Все трое скончались на месте происшествия. По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение требований эксплуатации отопительной печи, работающей на природном газе.
В настоящее время для установления точной причины смерти сотрудниками департамента полиции назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в ведомстве.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призвали граждан строго соблюдать требования безопасности при использовании газового оборудования.
Ранее мы сообщали, что в Атырау был ликвидирован пожар в торговом центре «Дина».