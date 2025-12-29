РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:10, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Три человека отравились насмерть газом в Атырау

    В одном из жилых домов города Атырау в результате отравления газом погибли три человека. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Трагический инцидент произошел в селе Томарлы, входящем в административную территорию города Атырау.

    — В доме находились супруги 1958 года рождения, а также мужчина 1953 года рождения. Все трое скончались на месте происшествия. По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение требований эксплуатации отопительной печи, работающей на природном газе.

    В настоящее время для установления точной причины смерти сотрудниками департамента полиции назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в ведомстве.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призвали граждан строго соблюдать требования безопасности при использовании газового оборудования.

    Ранее мы сообщали, что в Атырау был ликвидирован пожар в торговом центре «Дина».

    Теги:
    Атырауская область Атырау Отравление Регионы Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают