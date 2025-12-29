Три человека отравились насмерть газом в Атырау

Трагический инцидент произошел в селе Томарлы, входящем в административную территорию города Атырау.

— В доме находились супруги 1958 года рождения, а также мужчина 1953 года рождения. Все трое скончались на месте происшествия. По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение требований эксплуатации отопительной печи, работающей на природном газе.

В настоящее время для установления точной причины смерти сотрудниками департамента полиции назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в ведомстве.