Три человека из одной семьи погибли в ДТП на трассе Шымкент — Бадам

Поездка из Арыси в Шымкент за школьной одеждой закончилась трагедией для одной семьи. В ДТП на автодороге Шымкент — Бадам погибли 44-летняя женщина, ее 17-летняя дочь и 11-летний племянник. Их родные ехали рядом и стали очевидцами последствий аварии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Семья отправилась из Арыси в Шымкент, чтобы купить детям одежду на распродаже и другие необходимые вещи к началу учебного года. Вместе с ними на другой машине ехали родственники.

По словам близких, мать погибшего 11-летнего Айдоса сначала находилась в той же машине. По дороге ее дочь начала плакать, поэтому женщина пересела в автомобиль мужа, а сына оставила с сестрой супруга в Chevrolet Cobalt. В поездке семью также сопровождали приехавшие из Астаны родственники. Авария произошла у них на глазах.

Отец погибшего мальчика Ергали Азилбай рассказал, что от удара при столкновении с большегрузом HOWO легковушку сильно деформировало. Спасателям пришлось разрезать кузов автомобиля, чтобы извлечь тела погибших.

— Я развернулся и поехал к месту аварии. Когда приехал, все уже погибли, никто не подавал признаков жизни. Подошли владельцы HOVA и сказали, что в машине есть видеорегистратор и произошедшее можно посмотреть по записи, — рассказал Ергали Азилбай.

Семья уже простилась с погибшими. Что именно привело к смертельному столкновению, предстоит установить следствию.

В полиции сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

— По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 августа на автодороге Шымкент — Бадам, возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По их итогам будет принято процессуальное решение, — сообщили в ДП Шымкента.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и ГАЗ-53 на трассе Астана — Петропавловск.

В Министерстве транспорта Казахстана отметили, что 91% аварий на республиканских автодорогах происходят из-за нарушений ПДД со стороны водителей, и призвали неукоснительно соблюдать правила безопасности.