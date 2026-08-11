Два человека погибли в ДТП на трассе Астана — Петропавловск

Два человека погибли и еще восемь пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и ГАЗ-53 на трассе Астана — Петропавловск. Водитель микроавтобуса задержан, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным полиции, 10 августа на 97-м километре автодороги Астана — Петропавловск произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и ГАЗ-53. В результате аварии два пассажира Mercedes-Benz Sprinter скончались. Еще семь пассажиров микроавтобуса, а также пассажир ГАЗ-53 с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Водитель Mercedes-Benz Sprinter задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также быть предельно внимательными за рулем.

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