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    Два человека погибли в ДТП на трассе Астана — Петропавловск

    Два человека погибли и еще восемь пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и ГАЗ-53 на трассе Астана — Петропавловск. Водитель микроавтобуса задержан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Коллаж: Kazinform

    По данным полиции, 10 августа на 97-м километре автодороги Астана — Петропавловск произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и ГАЗ-53. В результате аварии два пассажира Mercedes-Benz Sprinter скончались. Еще семь пассажиров микроавтобуса, а также пассажир ГАЗ-53 с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

    По факту ДТП начато досудебное расследование. Водитель Mercedes-Benz Sprinter задержан и водворен в изолятор временного содержания.

    Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

    Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также быть предельно внимательными за рулем.

    Ранее такси врезалось в припаркованный грузовик в Алматы.

    Пострадавшие Петропавловск ДТП Регионы Казахстана Трассы Астана Авария Акмолинская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор