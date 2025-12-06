Три автомобиля столкнулись в Актобе, водитель и пассажир погибли

Авария произошла 5 ноября около 22:00. По предварительным данным, водитель автомобиля «Lexus» столкнулся с автомобилем «Subaru». В результате удара «Subaru» изменил направление движения и врезался в легковой автомобиль «Chevrolet Cobalt».

— В ходе ДТП водитель и пассажир автомобиля «Subaru» погибли на месте. Ещё три человека были доставлены в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе в Акмолинской области произошло крупное ДТП.

Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель грузовика DAF, следовавший в сторону Астаны, не справился с управлением на скользкой дороге и допустил наезд на криволинейный брус. Следовавшие позади автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Highlander, не сумев удержать управление в условиях гололёда, столкнулись с грузовиком. Кроме того, водитель автомобиля Kia K5, заметив ДТП и пытаясь затормозить, также не справился с управлением и совершил наезд на криволинейный брус.