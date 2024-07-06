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    20:00, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Третью партию домов для пострадавших от паводка сдали в Петропавловске

    пресс-служба акима Северо-Казахстанской области
    Фото: пресс-служба акима Северо-Казахстанской области

    В Петропавловске еще 51 семья переехала в новые дома, которые в короткие сроки построили в микрорайоне «Бірлік», передает корреспондент агентства Kazinform.

    пресс-служба акима Северо-Казахстанской области
    Фото: пресс-служба акима Северо-Казахстанской области

    Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов написал на своей странице в социальной сети, что дома построили на средства спонсора - корпорации «Казахмыс», которая как и другие меценаты поддержала призыв Главы Государства.

    пресс-служба акима Северо-Казахстанской области
    Фото: пресс-служба акима Северо-Казахстанской области

    - Всего корпорация профинансировала строительство 100 домов. Вместе с председателем правления Нурахметом Нуриевым зашли в гости и поздравили семьи Александра Михайленко, Бауыржана Амирова и Сергея Тараденкова с новосельем. В микрорайоне «Бірлік» в новые дома заехали 151 семей. Продолжается строительство 549 домов, которые завершатся согласно графику. Качество работ – прямая ответственность строительных компаний и технического надзора. Надо отметить, гарантийный срок на новые дома со стороны застройщика составляет два года, - сообщил глава региона. 

    пресс-служба акима Северо-Казахстанской области
    Фото: пресс-служба акима Северо-Казахстанской области

    Он добавил, что параллельно ведется работа по приобретению жилья. Уже 605 пострадавших семей получили ключи от квартир.

    пресс-служба акима Северо-Казахстанской области
    Фото: пресс-служба акима Северо-Казахстанской области

    Первые 50 домов в микрорайоне сдали в начале июня, следующие 50 – в конце месяца.  На вручение ключей присутствовал заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев. Он отметил, что в микрорайоне в следующем году заасфальтируют улицы, в перспективе – строительство детского сада.

    пресс-служба акима Северо-Казахстанской области
    Фото: пресс-служба акима Северо-Казахстанской области

     

    Теги:
    Пострадавшие Петропавловск Компенсация Жилье Паводки в Казахстане
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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