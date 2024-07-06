Третью партию домов для пострадавших от паводка сдали в Петропавловске

В Петропавловске еще 51 семья переехала в новые дома, которые в короткие сроки построили в микрорайоне «Бірлік», передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба акима Северо-Казахстанской области

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов написал на своей странице в социальной сети, что дома построили на средства спонсора - корпорации «Казахмыс», которая как и другие меценаты поддержала призыв Главы Государства.

Фото: пресс-служба акима Северо-Казахстанской области

- Всего корпорация профинансировала строительство 100 домов. Вместе с председателем правления Нурахметом Нуриевым зашли в гости и поздравили семьи Александра Михайленко, Бауыржана Амирова и Сергея Тараденкова с новосельем. В микрорайоне «Бірлік» в новые дома заехали 151 семей. Продолжается строительство 549 домов, которые завершатся согласно графику. Качество работ – прямая ответственность строительных компаний и технического надзора. Надо отметить, гарантийный срок на новые дома со стороны застройщика составляет два года, - сообщил глава региона.

Фото: пресс-служба акима Северо-Казахстанской области

Он добавил, что параллельно ведется работа по приобретению жилья. Уже 605 пострадавших семей получили ключи от квартир.

Фото: пресс-служба акима Северо-Казахстанской области

Первые 50 домов в микрорайоне сдали в начале июня, следующие 50 – в конце месяца. На вручение ключей присутствовал заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев. Он отметил, что в микрорайоне в следующем году заасфальтируют улицы, в перспективе – строительство детского сада.