Третью медаль завоевал Казахстан на юниорском ЧМ по артистическому плаванию

В Будапеште (Венгрия) продолжается юниорский чемпионат мира по артистическому плаванию, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В очередной соревновательный сборная Казахстана завоевала серебряную медаль.

Наши спортсмены стали вторыми в акробатической программе. За свое выступление казахстанская команда получила 203.0926 балла.

Страну в этом виде программы представили Ясмина Исламова, Даяна Джаманчалова, София Ичшенко, Макпал Калмурза, Полина Мерзлякова, Алдияр Рамазанов, Айганым Саим, Анастасия Воронкова, Тахмина Заирова, Салима Акылбек.

Победу одержала Россия - 232.2147. Третьими стали спортсменки из Беларуси - 200.9777.

В активе сборной Казахстана теперь три медали. Ранее третьим стал Виктор Друзин, а Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов показали второй результат.