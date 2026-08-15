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    Третью медаль завоевал Казахстан на юниорском ЧМ по артистическому плаванию

    В Будапеште (Венгрия) продолжается юниорский чемпионат мира по артистическому плаванию, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Юниорский чемпионат мира по артистическому плаванию: Казахстан завоевал "серебро"
    Фото: НОК

    В очередной соревновательный сборная Казахстана завоевала серебряную медаль.

    Наши спортсмены стали вторыми в акробатической программе. За свое выступление казахстанская команда получила 203.0926 балла.

    Страну в этом виде программы представили Ясмина Исламова, Даяна Джаманчалова, София Ичшенко, Макпал Калмурза, Полина Мерзлякова, Алдияр Рамазанов, Айганым Саим, Анастасия Воронкова, Тахмина Заирова, Салима Акылбек.

    Победу одержала Россия - 232.2147. Третьими стали спортсменки из Беларуси - 200.9777.

    В активе сборной Казахстана теперь три медали. Ранее третьим стал Виктор Друзин, а Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов показали второй результат.

    Спорт Плавание спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор