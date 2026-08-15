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    Казахстан завоевал историческое серебро ЧМ по артистическому плаванию

    Казахстанские синхронисты Алдияр Рамазанов и Ясмина Исламова завоевали серебряные медали чемпионата мира среди юниоров по артистическому плаванию в Будапеште, передает агентство Kazinform со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

    Ясмина Исламова
    Фото: НОК РК

    В финале произвольной программы среди смешанных пар казахстанский дуэт набрал 248,1058 балла и занял второе место.

    Эта медаль стала исторической для Казахстана — ранее казахстанские юниоры не добивались такого результата в микс-дуэте.

    Результаты призеров:

    • Арнан Санта-Крус / Санчес Агилар (Испания) — 263,2992 балла;
    • Алдияр Рамазанов / Ясмина Исламова (Казахстан) — 248,1058 балла;
    • Хейзо Айтака / Манами Додо (Япония) — 246,9850 балла.

    Для команды Казахстана эта медаль стала второй на проходящем турнире. Ранее бронзовым призером в мужском техническом соло стал Виктор Друзин.

    Напомним, вчера казахстанский дуэт вошел в топ-10 юниорского ЧМ по артистическому плаванию.

    Спорт Плавание спортсмены Казахстана
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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