Казахстан завоевал историческое серебро ЧМ по артистическому плаванию

Казахстанские синхронисты Алдияр Рамазанов и Ясмина Исламова завоевали серебряные медали чемпионата мира среди юниоров по артистическому плаванию в Будапеште, передает агентство Kazinform со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В финале произвольной программы среди смешанных пар казахстанский дуэт набрал 248,1058 балла и занял второе место.

Эта медаль стала исторической для Казахстана — ранее казахстанские юниоры не добивались такого результата в микс-дуэте.

Результаты призеров:

Арнан Санта-Крус / Санчес Агилар (Испания) — 263,2992 балла;

Алдияр Рамазанов / Ясмина Исламова (Казахстан) — 248,1058 балла;

Хейзо Айтака / Манами Додо (Япония) — 246,9850 балла.

Для команды Казахстана эта медаль стала второй на проходящем турнире. Ранее бронзовым призером в мужском техническом соло стал Виктор Друзин.

Напомним, вчера казахстанский дуэт вошел в топ-10 юниорского ЧМ по артистическому плаванию.