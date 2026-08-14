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    Казахстанский дуэт вошел в топ-10 юниорского ЧМ по артистическому плаванию

    В Будапеште (Венгрия) в эти дни проходит юниорский чемпионат мира по артистическому плаванию, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан занял десятое место на юниорском чемпионате мира по артистическому плаванию
    Фото: НОК

    В рамках мирового первенства сборная Казахстана выступила в соревнованиях среди дуэтов в технической программе. По итогам выступления Даяна Джаманчалова и Макпал Калмурза набрали 265,1108 балла и заняли десятое место.

    Победу одержала сборная России, набравшая 300,1509 балла. Второе место заняла команда Китая — 289,7367 балла. Тройку лучших замкнула Испания с результатом 289,3125 балла.

    Отметим, что сегодня, 14 августа, казахстанские спортсмены выступят в соревнованиях среди смешанных дуэтов.

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан завоевал три медали на ЧА по тяжелой атлетике среди юниоров и юношей.




    Спорт Плавание спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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