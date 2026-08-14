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    Казахстан завоевал три медали на ЧА по тяжелой атлетике среди юниоров и юношей

    В Ташкенте (Узбекистан) продолжается чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В очередной день сборная Казахстана завоевала три медали, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал три медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и юношей
    Фото: НОК

    Нуржан Жумабай стал победителем среди юношей в весовой категории до 95 кг. В сумме двоеборья он поднял 354 (159+195) кг.

    Алихан Аскербай в этой же весовой категории среди юниоров занял третье место. Его результат 361 (163+198) кг.

    В юношеских соревнованиях в весе свыше 77 кг Софья Шешукова подняла 232 (100+132) кг и стала третьей.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай завоевал два золота и установил два рекорда Азии.

    Также казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали взяла золото на чемпионате Азии среди юниоров.

    Спорт спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор