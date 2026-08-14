Казахстан завоевал три медали на ЧА по тяжелой атлетике среди юниоров и юношей

В Ташкенте (Узбекистан) продолжается чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В очередной день сборная Казахстана завоевала три медали, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Нуржан Жумабай стал победителем среди юношей в весовой категории до 95 кг. В сумме двоеборья он поднял 354 (159+195) кг.

Алихан Аскербай в этой же весовой категории среди юниоров занял третье место. Его результат 361 (163+198) кг.

В юношеских соревнованиях в весе свыше 77 кг Софья Шешукова подняла 232 (100+132) кг и стала третьей.

Ранее сообщалось о том, что казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай завоевал два золота и установил два рекорда Азии.

Также казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали взяла золото на чемпионате Азии среди юниоров.