Третий железнодорожный вокзал может появиться в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы планируют построить третий железнодорожный вокзал. Об этом во время обсуждений корректировки Генерального плана города рассказал заместитель директора «Алматыгипрогор-1» Алтай Сатыбалдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно генеральному плану, планируется масштабная реализация ряда проектов по развитию алматинской агломерации, среди которых:
- строительство вторых путей на линии Алматы-1 – Алматы-2;
- строительство вокзала для пригородных железнодорожных перевозок на станции Алматы-2;
- строительство вокзала Алматы-3;
- строительство грузопассажирской железнодорожной ветки Алматы-1 – Талгар;
- строительство трамвайной линии Алматы-Узынагаш.
«Реализация вышеуказанных проектов позволит переориентировать часть грузо- и пассажиропотоков, а также ввести в обращение дополнительные пассажирские поезда, и переключить ряд маршрутов существующих поездов с Алматы-1 до Алматы-2, снизив при этом транспортную нагрузку на городскую автодорожную инфраструктуру», - говорится в презентации.
Алтай Сатыбалдиев заметил, что строительство вокзала Алматы-3 ранее было предложено АО «Казахстан темир жолы» (КТЖ).
«Мы предлагаем сделать магистральные пути в районе Боралдая, куда сейчас пробивается улица Саина и строить Алматы-3 в западном направлении от города. Целью строительства вокзала является разгрузить Алматы-2. Будет охвачен весь Западный район», - сказал А. Сатыбалдиев.
Сообщается, что общая протяженность путей железнодорожного узла составляет 69 км. В составе узла 9 станций, включая Алматы-1 и Алматы-2.
Напомним, в конце 2020 года прошло онлайн-обсуждение с общественностью нового генерального плана города до 2030 года.
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