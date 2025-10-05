Третий стадион по стандарту УЕФА открылся в Казахстане

Общая площадь стадиона — более 20 тысяч кв. метров. Комплекс предусматривает зал для занятий боксом, борьбой, спортивной гимнастикой, таэквондо, тяжелой атлетикой. Кроме того, в центре созданы условия для людей с особыми потребностями.

— По поручению Главы Государства в стране реализуется масштабная работа по инфраструктурному развитию спортивной отрасли. Так, с начала года введены в эксплуатацию 32 спортивных объекта в 14 регионах страны. До конца текущего года планируется завершение строительства еще 70 объектов по стране. «Кайсар Арена» стал одним из крупнейших инфраструктурных объектов, реализованных по поручению Касым-Жомарта Токаева, комплекс открывает широкие возможности для проведения крупных международных соревнований и культурно-спортивных мероприятий, — отметил Ербол Мырзабосынов.

Стадион соответствует 4-й категории УЕФА. Футбольное поле покрыто искусственным газоном, выполненным по последним технологиям, и оборудовано современными системами освещения, также соответствующими требованиям УЕФА.

Фото: Министерство туризма и спорта

Напомним, в сентябре текущего года в городе Туркестан завершено строительство не имеющего аналогов в Центральной Азии гребного канала, который будет принимать соревнования по гребле. Кроме того, до конца этого года планируется сдача Национального университета спорта, реализующего политику непрерывного обучения — от колледжа до докторантуры. В инфраструктуру Университета войдут стадион, крытый легкоатлетический манеж, олимпийский бассейн, спорткомплекс, научно-исследовательский и медико-восстановительный центры. В столице также строится новый стадион имени Х. Мунайтпасова, сдача которого планируется в 2026 году. Комплекс будет использоваться для учебно-тренировочных занятий на круглогодичной основе.

По данным 2024 года, более 40% населения регулярно занимается спортом в стране, при этом, обеспеченность населения спортивной инфраструктурой (в расчете на 1 000 человек) превысила 55%. С учетом возрастающего интереса казахстанцев к здоровому образу жизни и занятиям спортом, а также высоким общественным запросом на современные спортобъекты процент обеспеченности спортивной инфраструктурой планируется довести до 65% к 2029 году.