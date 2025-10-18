18:04, 17 Октябрь 2025 | GMT +5
Третий состав LRT подняли на эстакаду на левобережье Астаны
Сегодня, 17 октября, на перегоне между станциями №104 и №105 по проспекту Кабанбай батыра в районе стеллы «Звезда Астаны» на эстакадный путь поднят третий поезд LRT. Состав включает четыре вагона, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.
Подъём состава проводится в рамках расширения тестового участка LRT.
Завтра, 18 октября с 11:00 по 13:00 на участках пересечения улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик, на перегоне между станциями №113 (Дом министерств) и №114 (Национальный музей) состоится поднятие четвертого состава LRT.
