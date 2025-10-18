РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:04, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Третий состав LRT подняли на эстакаду на левобережье Астаны

    Сегодня, 17 октября, на перегоне между станциями №104 и №105 по проспекту Кабанбай батыра в районе стеллы «Звезда Астаны» на эстакадный путь поднят третий поезд LRT. Состав включает четыре вагона, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.

    Третий поезд LRT подняли на эстакаду на левобережье Астаны
    Фото: CTS

    Подъём состава проводится в рамках расширения тестового участка LRT.

    Третий поезд LRT подняли на эстакаду на левобережье Астаны
    Фото: CTS

    Завтра, 18 октября с 11:00 по 13:00 на участках пересечения улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик, на перегоне между станциями №113 (Дом министерств) и №114 (Национальный музей) состоится поднятие четвертого состава LRT.

    Третий состав LRT подняли на эстакаду на левобережье Астаны
    Фото: CTS

    Ранее мы писали, что для установки LRT будут перекрыты дороги в Астане.

