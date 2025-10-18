Третий состав LRT подняли на эстакаду на левобережье Астаны

Подъём состава проводится в рамках расширения тестового участка LRT.

Фото: CTS

Завтра, 18 октября с 11:00 по 13:00 на участках пересечения улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик, на перегоне между станциями №113 (Дом министерств) и №114 (Национальный музей) состоится поднятие четвертого состава LRT.

Фото: CTS

Ранее мы писали, что для установки LRT будут перекрыты дороги в Астане.