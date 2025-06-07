Третий день устраняют последствия ДТП с 205-тонной фурой на трассе Тараз - Шымкент

Уже третий день ведутся масштабные работы. Одной из основных причин затруднений является крупногабаритный груз, который требует применения специальной техники.

Работы по ликвидации последствий продолжаются, в работах задействованы четыре автокрана грузоподъемностью 200, 100 и 50 тонн.

Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать особенности движения на данном участке.

Напомним, 4 июня в Туркестанской области на 653-м километре автодороги «Тараз–Шымкент» произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения.