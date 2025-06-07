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    22:22, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Третий день устраняют последствия ДТП с 205-тонной фурой на трассе Тараз - Шымкент

    По состоянию на 21:30 6 июня движение транспортных средств осуществляется реверсивно по одной полосе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

    ДТП с 205-тонной фурой на трассе Тараз - Шымкент
    Фото: НК «КазАвтоЖол»

    Уже третий день ведутся масштабные работы. Одной из основных причин затруднений является крупногабаритный груз, который требует применения специальной техники.

    Работы по ликвидации последствий продолжаются, в работах задействованы четыре автокрана грузоподъемностью 200, 100 и 50 тонн.

    Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать особенности движения на данном участке.

    Напомним, 4 июня в Туркестанской области на 653-м километре автодороги «Тараз–Шымкент» произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения. 

     

    Теги:
    ДТП Туркестанская область Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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