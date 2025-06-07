22:22, 06 Июнь 2025 | GMT +5
Третий день устраняют последствия ДТП с 205-тонной фурой на трассе Тараз - Шымкент
По состоянию на 21:30 6 июня движение транспортных средств осуществляется реверсивно по одной полосе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».
Уже третий день ведутся масштабные работы. Одной из основных причин затруднений является крупногабаритный груз, который требует применения специальной техники.
Работы по ликвидации последствий продолжаются, в работах задействованы четыре автокрана грузоподъемностью 200, 100 и 50 тонн.
Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать особенности движения на данном участке.
Напомним, 4 июня в Туркестанской области на 653-м километре автодороги «Тараз–Шымкент» произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения.