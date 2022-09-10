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    16:23, 10 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Третий день тушат пожар в горах Жетысуской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 232 человека и два вертолета задействованы в тушении сухостоя вблизи станции Достык в горах Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС региона, утром 10 сентября вертолетом МИ-171 был произведен комиссионный облет для уточнения очагов возгорания. Установлено, что на территории имеется три очага тления в лесном массиве на предварительной площади 125 га.

    «В 10:30 вертолетами были осуществлены два сброса воды - 6 тонн воды. В общем за три дня было осуществлено 22 сброса воды (66 тонн воды). Работа по тушению пожара продолжается», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    В ликвидации пожара всего задействованы 232 человека, два вертолета, 26 единиц техники, 60 ранцевых опрыскивателей и 11 лошадей.

    Согласно сообщению РГП «Казгидромет» 10 сентября в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается гроза.

    Ранее в департаменте по ЧС заявили , что в ночь с 8 на 9 сентября пик конуса пожара достиг территории КНР и был потушен силами и средствами соседнего государства.

    8 сентября в 04:30 в ДЧС поступило сообщение о возгорании на участке «Кендир Сакал» лесного хозяйства Алакольского района вблизи станции Достык. На место были направлены силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов и военнослужащих пограничной службы КНБ РК.


    Теги:
    Пожар Жетысуская область ДЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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