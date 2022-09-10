Третий день тушат пожар в горах Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 232 человека и два вертолета задействованы в тушении сухостоя вблизи станции Достык в горах Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС региона, утром 10 сентября вертолетом МИ-171 был произведен комиссионный облет для уточнения очагов возгорания. Установлено, что на территории имеется три очага тления в лесном массиве на предварительной площади 125 га.

«В 10:30 вертолетами были осуществлены два сброса воды - 6 тонн воды. В общем за три дня было осуществлено 22 сброса воды (66 тонн воды). Работа по тушению пожара продолжается», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ликвидации пожара всего задействованы 232 человека, два вертолета, 26 единиц техники, 60 ранцевых опрыскивателей и 11 лошадей.

Согласно сообщению РГП «Казгидромет» 10 сентября в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается гроза.

Ранее в департаменте по ЧС заявили , что в ночь с 8 на 9 сентября пик конуса пожара достиг территории КНР и был потушен силами и средствами соседнего государства.

8 сентября в 04:30 в ДЧС поступило сообщение о возгорании на участке «Кендир Сакал» лесного хозяйства Алакольского района вблизи станции Достык. На место были направлены силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов и военнослужащих пограничной службы КНБ РК.