Третий блок Островецкой АЭС построят в Беларуси

На совещании рассмотрели два варианта дальнейшего развития атомной энергетики Беларуси — строительство новой АЭС и возведение третьего энергоблока на действующей станции в Островце. Президент напомнил, что вопрос обсуждался и с Владимиром Путиным и отметил поддержку со стороны России.

Александр Лукашенко подчеркнул, что островецкая площадка уже обеспечена инфраструктурой и специалистами, а грунты полностью исследованы, что делает строительство экономически выгоднее. Строительство новой станции на востоке страны потребовало бы больших вложений, но может рассматриваться в перспективе.

По итогам обсуждения принято решение построить третий энергоблок БелАЭС. Как заявил вице-премьер Виктор Каранкевич, параллельно с этим будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области, где в дальнейшем в условиях роста электропотребления может быть принято решение о создании дополнительных атомных мощностей.

