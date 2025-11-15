РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:35, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Третий блок Островецкой АЭС построят в Беларуси

    По итогам совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение развивать АЭС за счет сооружения третьего энергоблока, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Третий блок Островецкой АЭС построят в Беларуси
    Фото: БЕЛТА

    На совещании рассмотрели два варианта дальнейшего развития атомной энергетики Беларуси — строительство новой АЭС и возведение третьего энергоблока на действующей станции в Островце. Президент напомнил, что вопрос обсуждался и с Владимиром Путиным и отметил поддержку со стороны России.

    Александр Лукашенко подчеркнул, что островецкая площадка уже обеспечена инфраструктурой и специалистами, а грунты полностью исследованы, что делает строительство экономически выгоднее. Строительство новой станции на востоке страны потребовало бы больших вложений, но может рассматриваться в перспективе.

    По итогам обсуждения принято решение построить третий энергоблок БелАЭС. Как заявил вице-премьер Виктор Каранкевич, параллельно с этим будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области, где в дальнейшем в условиях роста электропотребления может быть принято решение о создании дополнительных атомных мощностей.

    Ранее Казахстан и Беларусь подписали ряд двусторонних документов.

    Теги:
    АЭС Александр Лукашенко Мировые новости Беларусь
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают