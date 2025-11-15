Третий блок Островецкой АЭС построят в Беларуси
По итогам совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение развивать АЭС за счет сооружения третьего энергоблока, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
На совещании рассмотрели два варианта дальнейшего развития атомной энергетики Беларуси — строительство новой АЭС и возведение третьего энергоблока на действующей станции в Островце. Президент напомнил, что вопрос обсуждался и с Владимиром Путиным и отметил поддержку со стороны России.
Александр Лукашенко подчеркнул, что островецкая площадка уже обеспечена инфраструктурой и специалистами, а грунты полностью исследованы, что делает строительство экономически выгоднее. Строительство новой станции на востоке страны потребовало бы больших вложений, но может рассматриваться в перспективе.
По итогам обсуждения принято решение построить третий энергоблок БелАЭС. Как заявил вице-премьер Виктор Каранкевич, параллельно с этим будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области, где в дальнейшем в условиях роста электропотребления может быть принято решение о создании дополнительных атомных мощностей.
Ранее Казахстан и Беларусь подписали ряд двусторонних документов.