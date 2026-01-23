РУ
    04:03, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Третье ЧП за неделю в Испании: пассажирский поезд столкнулся с краном

    В Испании зафиксирован новый инцидент на железной дороге, произошедший на фоне двух недавних трагических катастроф, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Третье ЧП за неделю в Испании: пассажирский поезд столкнулся с краном
    Фото: DW

    Вблизи портового города Картахена на юго-востоке страны пассажирский поезд столкнулся с краном, в результате чего несколько человек получили травмы. Как сообщила испанская железнодорожная компания Renfe, авария произошла в четверг, 22 января.

    После столкновения было временно приостановлено движение поездов между Картахеной и населенным пунктом Лос-Ньетос, расположенным примерно в получасе езды. В компании уточнили, что кран не принадлежал железнодорожному оператору.

    По данным экстренных служб, происшествие случилось в населенном пункте Алумбрес. При этом в Renfe подчеркнули, что пригородный поезд не сошел с рельсов. Инцидент произошел спустя несколько дней после двух серьезных железнодорожных катастроф.

    Напомним, в минувшее воскресенье в районе Адамус в автономном сообществе Андалусия скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом. По официальной информации, тогда погибли 43 человека, десятки пострадавших были доставлены в больницы. Причины трагедии расследуются.

    Еще одна авария произошла во вторник вечером недалеко от Барселоны, где пригородный поезд наехал на обломки обрушившейся стены на путях. В результате погиб сотрудник оператора Rodalies de Catalunya, а 37 пассажиров получили травмы.

    После серии трагических происшествий испанский профсоюз машинистов объявил о трехдневной забастовке, запланированной на 9 февраля. Железнодорожники требуют усиления мер безопасности на национальной железнодорожной сети.

