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    17:00, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Трещины после землетрясения обнаружили на 44 объектах в Алматинской области

    трещина
    Фото: pixabay.com

    В Алматинской области после сильного землетрясения трещины образовались на 44 объектах образования, здравоохранения и социально-культурного назначения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Начальник управления по ликвидации последствий стихийных бедствий ДЧС Алматинской области Ерсин Жагыпаров на брифинге РСК сообщил, что совместно с местными исполнительными органами был совершен комиссионный обход объектов, получивших трещины в результате произошедшего землетрясения.

    24 января по результатам дополнительного визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах, а именно:

    - по Уйгурскому району – 11 объектов (объект здравоохранения - 1, объекты образования - 8, объекты социально-культурного назначения: дома культуры – 2);

    - по Енбекшиказахскому району – 14 объектов (объекты образования - 7, объект здравоохранения - 1, объекты социально-культурного назначения: дома культуры – 6);

    - по Талгарскому району - 3 объекта (объекты образования - 3);

    - по Кегенскому району – 4 объекта (объект здравоохранения - 4);

    - по Жамбылскому району – 2 объекта (объекты образования - 2);

    - по Райымбекскому району – 3 объекта (объекты образования - 2, объект социально-культурного назначения: дом культуры – 1);

    - по Илийскому району - 3 объекта (объекты здравоохранения - 3);

    - по Карасайскому району - 4 объекта (объекты образования - 4).

    Трещины из-за землетрясения образовались также в некоторых домах в Алматы.

    Теги:
    ДЧС Землетрясение Алматы Землетрясение Регионы Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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