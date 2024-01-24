Трещины после землетрясения обнаружили на 44 объектах в Алматинской области

В Алматинской области после сильного землетрясения трещины образовались на 44 объектах образования, здравоохранения и социально-культурного назначения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Начальник управления по ликвидации последствий стихийных бедствий ДЧС Алматинской области Ерсин Жагыпаров на брифинге РСК сообщил, что совместно с местными исполнительными органами был совершен комиссионный обход объектов, получивших трещины в результате произошедшего землетрясения.

24 января по результатам дополнительного визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах, а именно:

- по Уйгурскому району – 11 объектов (объект здравоохранения - 1, объекты образования - 8, объекты социально-культурного назначения: дома культуры – 2);

- по Енбекшиказахскому району – 14 объектов (объекты образования - 7, объект здравоохранения - 1, объекты социально-культурного назначения: дома культуры – 6);

- по Талгарскому району - 3 объекта (объекты образования - 3);

- по Кегенскому району – 4 объекта (объект здравоохранения - 4);

- по Жамбылскому району – 2 объекта (объекты образования - 2);

- по Райымбекскому району – 3 объекта (объекты образования - 2, объект социально-культурного назначения: дом культуры – 1);

- по Илийскому району - 3 объекта (объекты здравоохранения - 3);

- по Карасайскому району - 4 объекта (объекты образования - 4).

Трещины из-за землетрясения образовались также в некоторых домах в Алматы.