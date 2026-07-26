Тренер «Ордабасы» подвел итоги матча с «Кайратом»

По словам наставника, встреча получилась зрелищной и стала настоящим украшением чемпионата.

— Получился очень интересный матч для зрителей — с голами, хорошими моментами. Поздравляю «Кайрат» с победой. Мы тоже очень хотели (добиться результата — прим. автора). Не могу отказать ребятам в желании и старании — чуть-чуть не хватило в завершении. У соперника сегодня получилось больше, вследствие этого и вышел такой результат. Но ничего, впереди еще много туров. Я думаю, что такие матчи украшают казахстанский футбол, и таких должно быть побольше. Думаю, борьба будет интересной до конца чемпионата. Каждая команда хочет победить, и самое главное — амбиции у обоих клубов большие. Поэтому на все воля Всевышнего. Кто будет лучше, тот и победит. Еще раз поздравляю «Кайрат» с победой, а мы будем продолжать дальше работать и расти, — сказал Мартин.

Тренер отметил, что, несмотря на небольшое количество созданных моментов, «Кайрат» сумел максимально эффективно ими воспользоваться.

— Так получилось, что действительно «Кайрат» не так много моментов создал, но они были очень эффективными. С другой стороны, мы старались наращивать давление, темп игры, создавать моменты, но были не настолько удачливы, как хозяева, — добавил наставник.

Андрей Мартин также прокомментировал эмоциональный эпизод, произошедший между представителями обеих команд во время матча. По его словам, подобные ситуации являются неотъемлемой частью футбола.

— Это обычные эмоции. Такое случается на всех уровнях. Когда все переживают за результат — и мы, и команда соперника. Бывает, что друг другу что-то сказали, но на то мы и мужчины, чтобы уметь прощать и договариваться. Поэтому не думаю, что стоит акцентировать внимание на этих моментах. Лучше говорить о футболе. Такие инциденты случаются, но, слава Богу, все мирно разошлись и пожали друг другу руки, — отметил он.

Несмотря на поражение, главный тренер «Ордабасы» уверен, что команда продолжит борьбу за высокие места.

— У нас своя цель, мы идем к своей задаче шаг за шагом. Я думаю, что ни один неудачный результат не может нас сбить с пути. Мы также будем работать над собой, чтобы в следующих матчах не допускать возможных ошибок, стремиться доминировать и быть лучше соперника. У нас свой путь, своя цель, своя стратегия. Мы продолжаем борьбу. Фавориты ли мы? Зачем так говорить? Нам еще предстоит сыграть много матчей. Только футбольное поле покажет, кто будет лучше. Сейчас об этом говорить рано, — ответил тренер.

Напомним, в матче 19-го тура Казахстанской премьер-лиги алматинский «Кайрат» на своем поле одержал победу над шымкентским «Ордабасы» со счетом 2:1.