Тренер «Омонии» объяснил поражение от «Кайрата» игрой в меньшинстве

Встреча на центральном стадионе Алматы завершилась победой казахстанского клуба со счетом 1:0. По сумме двух матчей победитель определился в серии послематчевых пенальти, где точнее оказался «Кайрат» — 6:5.

По словам Берга, ключевым фактором поражения стала игра в численном меньшинстве.

— Это сложно, когда вам приходится играть с десятью игроками на протяжении долгого времени и в двух матчах. Я верю, что в формате 11 на 11 мы сыграли бы лучше. В некоторых моментах от нас отвернулась удача. Нам нужно быть более дисциплинированными, но команда билась и держалась до последнего, учитывая, что мы играли вдесятером против одиннадцати игроков. Защита отрабатывала очень хорошо. В первые 25 минут, которые прошли в равных составах, у нас было больше возможностей. Но мы не смогли реализовать свои шансы. Конечно, сложно, когда в обоих матчах играешь в меньшинстве. Команда против нас настраивается на победу. Мы все равно пытались играть в пас и создавать моменты, но это не получилось, — сказал он.

Отвечая на вопрос о дальнейших выступлениях команды в Лиге Европы, Берг отметил, что до завершения противостояния с «Кайратом» все мысли были сосредоточены исключительно на матчах Лиги чемпионов.

— У нас не было времени думать об этом. Были сосредоточены только на этой игре. Теперь мы будем думать о том, как будем выступать в Лиге Европы и постараемся добиться там успешного результата, — подчеркнул он.

Главный тренер «Омонии» также отказался обсуждать работу судейской бригады.