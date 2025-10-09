Тренер назвала главный козырь олимпийской программы Михаила Шайдорова

Шайдоров в новом сезоне успел выступить на одном соревновании — Мемориале Дениса Тен в Алматы, и уверенно выиграл его. Несмотря на то, что сам Михаил критично отнесся к своему дебюту в новом сезоне, главный тренер сборной РК Асем Касанова отмечает высочайший уровень программы и самого спортсмена.

— Контент на олимпийский сезон у Миши сложный. Например, на Мемориале Дениса Тен в произвольной программе он исполнил свой сложнейший каскад — тройной Аксель+ойлер+четвертной сальхов, четвертной лутц, добавлен новый квад — четверной флип. А также во второй части два четвертных тулупа, один из которых в каскаде, и не менее сложный каскад тройной лутц+тройной аксель, что усиливает техническую часть программы, — сказала Асем Касанова.

Именно этот впечатляющий набор элементов, выполненный без помарок, вместе с эстетической и эмоциональной частью выступления могут принести Михаилу хорошие результаты на соревнованиях.

- Шайдоров тренируется в Алматы под руководством Алексея Евгеньевича Урманова, совместно с хореографом Иваном Ригини. В ближайшие два месяца Михаил выступит на двух этапах Гран при. Первый — Cup of China пройдет в китайском Чунцине, пройдет с 24 по 26 октября, второй этап Skate America — в Лэйк Плесиде с 14 по 16 ноября, — сказала Асем Касанова.

Главный старт сезона, без сомнения, зимние Олимпийские игры-2026 в Милане.

Ранее мы рассказывали о молодом поколении перспективных казахстанских фигуристов.