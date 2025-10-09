Кто из фигуристов Казахстана скоро ворвется в мировую элиту

Бронзовый призер Олимпиады-2014, призер чемпионатов мира алматинец Денис Тен своим трудом, упорством и талантом отвоевал и закрепил почетное место Казахстана на карте мирового фигурного катания.

Сегодня победные традиции Дениса продолжает его земляк Михаил Шайдоров, который в ранге вице-чемпиона мира готовится к Олимпийским играм, но не забывает о знаменитом земляке.

— Денис Тен доказал, что казахстанец может быть на вершине мира. И если сегодня я стою на пьедестале, то только потому, что когда-то он открыл для нас эту дорогу, — сказал Михаил Шайдоров.

Главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова в разговоре с корреспондентом Kazinform отметила, что успехи Шайдорова — это лишь вершина айсберга достижений казахстанских фигуристов за последние годы.

— География развития фигурного катания на коньках заметно расширилась за последние годы. На данный момент в РК формируется достойный резерв юношеского состава сборной, куда входят спортсмены из разных регионов страны. В том числе Артур Смагулов из Кызылорды, Никита Козлов из Темиртау, Джахонгир Абылкасымов из Усть-Каменогорска, Кенан Бердибаев из Шымкента, Темирлан Якияев из Астаны. Из девочек-юниорок могу отметить лидеров прошлого сезона в Чемпионате РК, Спартакиаде РК и летнем Чемпионате РК нынешнего сезона — Веронику Ким из Астаны, Сафию Абаеву из Алматы, Анну Санникову, представляющую Павлодар. Можно еще долго перечислять сильных спортсменов и каждый их них достоин внимания, — сказала Асем Касанова.

И действительно, сегодня школы фигурного катания на коньках в Казахстане — это не одна секция, арендующая часть времени на катке торгового центра, как было в 2000-х, а полноценные школы. Причем, не только в Алматы, но и в других регионах.

Например, юные воспитанники и воспитанницы школы фигурного катания на коньках ICE STARS из Астаны достойно представляют страну на крупнейших международных соревнованиях. На «Мемориале Денис Тен», соревнуясь с сильными взрослыми спортсменками в женском одиночном катании, Нурия Сулеймен заняла место в топ-7.

Отметим, что к своим 19 годам Нурия является участницей чемпионата четырех континентов, серебряной призеркой ЧРК среди взрослых сезона 2023-2024.

Другая воспитанница столичной школы 14-летняя Карина Шеина в сентябре на этапе юниорского Гран-при, соревнуясь с более старшими по возрасту соперницами (по правилам, на этих соревнованиях могу участвовать спортсменки от 13 до 19 лет), удостоилась почетного 18 места среди 35 участников.

Спортсменка, несмотря на столь юный возраст, является бронзовой призеркой ЧРК среди взрослых и 6 зимней Спартакиады РК по разряду КМС сезона 2024-2025, победительницей чемпионата РК среди молодежи по 1 спортивному разряду, а также победительницей международных соревнований под эгидой ISU сезона 2024-2025.

Выдающиеся результаты показывают на казахстанской и мировой арене и казахстанские парни-одиночники. К примеру, на «Мемориале Дениса Тен» весь пьедестал почета в юниорской возрастной категории заняли казахстанцы.

Кызылординец Артур Смагулов выиграл соревнование, Никита Козлов из Темиртау завоевал серебряную медаль, Кенан Бердибаев (Алматы/Шымкент) — на третьем месте.

— Важным фактором успехов является то, что уровень конкуренции среди юниоров растет. Все они — ответственные и преданные спорту дети и каждый из них — наше будущее, — заверила Асем Касанова.

