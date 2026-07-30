Рафаэль Уразбахтин оценил победу над «Омонией» и заявил о новых амбициях клуба

Встреча на центральном стадионе Алматы завершилась победой казахстанского клуба со счетом 1:0. По сумме двух матчей победитель определился в серии послематчевых пенальти, где точнее оказался «Кайрат» — 6:5.

— Поздравляю всех болельщиков «Кайрата»! Их поддержка нам очень сильно помогает. Думаю, матч сегодня получился для болельщиков. Эмоции, голы, пенальти. Конечно же, мы со своей стороны, тренерский штаб, не хотели доводить все до серии пенальти. Слава богу, что все закончилось в нашу пользу. Считаю, что и до удаления мы действовали достаточно грамотно, перекрывали соперника. Подробно разобрали игру. Да, времени у нас было мало, но на теоретических занятиях многое поняли. Больше внимания уделили именно теоретическим занятиям, — заявил Уразбахтин.

По словам Рафаэля Уразбахтина, тренерский штаб тщательно подготовился к сопернику и с учетом его сильных сторон выбрал стартовый состав и тактическую схему на матч. Он отметил, что изначально команда была выстроена таким образом, чтобы нивелировать скоростные качества игроков «Омонии» и перекрыть свободные зоны, которыми соперник обычно пользуется. Именно поэтому был выбран такой состав и соответствующая тактика на начало встречи.

Наставник «Кайрата» также рассказал, что после удаления футболиста «Омонии» на 25-й минуте стало понятно, что игра будет развиваться по тому же сценарию, что и первый матч на Кипре. В связи с этим тренерский штаб оперативно внес коррективы: отказался от лишнего защитника и усилил линию атаки.

Уразбахтин подчеркнул, что выход в третий квалификационный раунд уже гарантировал «Кайрату» участие в еврокубковой осени, однако команда не намерена останавливаться на достигнутом.

— Минимум мы уже себе обеспечили, но нужно замахнуться на большее. Перед нами стоят определенные цели и задачи, и мы должны их реализовать, — отметил главный тренер.

Напомним, «Кайрат» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Для выхода в общий этап самого престижного клубного турнира Европы алматинцам необходимо преодолеть еще два квалификационных раунда. При этом казахстанский клуб уже гарантировал себе участие как минимум в основном этапе Лиги конференций УЕФА.