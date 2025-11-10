РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:04, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тренер и судья подрались на соревнованиях в Акмолинской области

    Акмолинские полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение, согласно действующему законодательству, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тренер и судья подрались на соревнованиях в Акмолинской области
    Кадр из видео

    Видео инцидента уже появилось в соцсетях. Из него видно, что мужчины не только дрались, но и выражались в присутствии детей нецензурной бранью.

    Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Акмолинской области, 8 ноября 2025 года в городе Степногорске во дворце спорта, в зале дзюдо прошли соревнования по грэпплингу и панкратиону. Организатором данного мероприятия стал частный клуб «АКA».

    — Во время соревнований произошёл инцидент между тренером участника финальной схватки Азаматом Султановым и судьей соревнований Манарбеком Шайкеновым. Данный случай был оперативно урегулирован, и соревнования продолжились в штатном режиме без инцидентов и травм. Степногорская детско-юношеская спортивная школа не является организатором указанных соревнований. Учреждение предоставило только спортивный зал для проведения данного мероприятия. Все вопросы, связанные с организацией, проведением соревнований и поведением участников, относятся к ответственности организаторов мероприятия, — пояснили в ведомстве. 

    Также в управлении отметили, что они осуждают любые проявления агрессии и нецензурного поведения, особенно в присутствии детей, и выступают за формирование культуры спорта, уважения и воспитания.

    В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован в управлении полиции города Степногорска.

    — Участники конфликта установлены. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, после чего будет принято решение согласно действующему законодательству, — добавили в ведомстве.

    Тем временем в Жетысу вторые сутки ищут пропавшего без вести подростка.


    Теги:
    Спорт Драка Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают