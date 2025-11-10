Тренер и судья подрались на соревнованиях в Акмолинской области

Видео инцидента уже появилось в соцсетях. Из него видно, что мужчины не только дрались, но и выражались в присутствии детей нецензурной бранью.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Акмолинской области, 8 ноября 2025 года в городе Степногорске во дворце спорта, в зале дзюдо прошли соревнования по грэпплингу и панкратиону. Организатором данного мероприятия стал частный клуб «АКA».

— Во время соревнований произошёл инцидент между тренером участника финальной схватки Азаматом Султановым и судьей соревнований Манарбеком Шайкеновым. Данный случай был оперативно урегулирован, и соревнования продолжились в штатном режиме без инцидентов и травм. Степногорская детско-юношеская спортивная школа не является организатором указанных соревнований. Учреждение предоставило только спортивный зал для проведения данного мероприятия. Все вопросы, связанные с организацией, проведением соревнований и поведением участников, относятся к ответственности организаторов мероприятия, — пояснили в ведомстве.

Также в управлении отметили, что они осуждают любые проявления агрессии и нецензурного поведения, особенно в присутствии детей, и выступают за формирование культуры спорта, уважения и воспитания.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован в управлении полиции города Степногорска.

— Участники конфликта установлены. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, после чего будет принято решение согласно действующему законодательству, — добавили в ведомстве.

Тем временем в Жетысу вторые сутки ищут пропавшего без вести подростка.






