    22:12, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пропавшего без вести подростка ищут вторые сутки в Жетысу

    В Коксуском районе области Жетысу ведутся поиски 17 летнего юноши, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қозоғистонда Наврўз исмли 119 нафар полициячи бор
    Фото: Polisia.kz

    В полиции сообщили, что подросток вышел из дома 8 ноября в селе Бескайнар. В день исчезновения он был одет в темно-синюю спортивную кофту с капюшоном, черную короткую куртку и черную зимнюю кожаную обувь. При себе имел рюкзак.

    В ведомстве отметили, что организованы расширенные поиски пропавшего. Всего задействованы 50 сотрудников полиции, 30 учителей школы села Бескайнар, 16 работников отдела образования и около 22 волонтеров.

    Фото: ДП области Жетысу

    Также, поиски ведутся в нескольких направлениях. В Талдыкоргане проверяются районы «Арбат» и «Кольцо», торговые дома, рынки, мечети, а также компьютерные клубы. В селе Бескайнар обследуется территория и окраины, проводится распространение ориентировок.

    В селе Балпык би организованы проверки маршрутов такси «Балпык би — Алматы» и компьютерных клубов. Дополнительно контролируется маршрут «Балпык би — Талдыкорган», где осматриваются такси и общественный транспорт.

    Ранее сообщалось, что пропавшего в Алматы мужчину нашли мертвым

