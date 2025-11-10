Пропавшего без вести подростка ищут вторые сутки в Жетысу

В полиции сообщили, что подросток вышел из дома 8 ноября в селе Бескайнар. В день исчезновения он был одет в темно-синюю спортивную кофту с капюшоном, черную короткую куртку и черную зимнюю кожаную обувь. При себе имел рюкзак.

В ведомстве отметили, что организованы расширенные поиски пропавшего. Всего задействованы 50 сотрудников полиции, 30 учителей школы села Бескайнар, 16 работников отдела образования и около 22 волонтеров.

Фото: ДП области Жетысу

Также, поиски ведутся в нескольких направлениях. В Талдыкоргане проверяются районы «Арбат» и «Кольцо», торговые дома, рынки, мечети, а также компьютерные клубы. В селе Бескайнар обследуется территория и окраины, проводится распространение ориентировок.

В селе Балпык би организованы проверки маршрутов такси «Балпык би — Алматы» и компьютерных клубов. Дополнительно контролируется маршрут «Балпык би — Талдыкорган», где осматриваются такси и общественный транспорт.

