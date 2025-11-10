Тренер — это не просто профессия, а образ жизни: Еркебулан Кешубаев

— Вы много лет занимаетесь подготовкой борцов. Как вы пришли в тренерскую профессию?

— Мой спортивный путь начался еще в юности. Как и многие мальчишки мечтал о высоких спортивных достижениях, однако по ряду причин пришлось оставить большой спорт. Со временем понял, что хочу делиться знаниями и опытом, так и пришел в тренерство. И это стало не просто работой, а делом жизни. Хотел бы поблагодарить брата Роллана Кешубаева. Он сыграл ключевую роль в моем становлении.

— Ваши воспитанники защищали честь Казахстана на международных турнирах и добивались впечатляющих результатов. Есть ли среди них те, кем вы особенно гордитесь?

— Конечно, каждый спортсмен дорог по-своему. Но особенно горжусь теми, кто не только добился результатов на ковре, но и продолжает посвящать свою жизнь борьбе. Сейчас некоторые уже сами стали тренерами. Это говорит о том, что дело продолжается. Сегодня уже ученики моих учеников занимают призовые места на республиканских и международных соревнованиях. Для меня это вызывает огромную радость.

— Как вы оцениваете текущее состояние борьбы в Алматы?

— Потенциал у нас огромный. В городе много талантливых ребят, заинтересованных в спорте. К счастью, в настоящий момент хватает и спортивной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям. В залах работают грамотные специалисты. Именитый специалист Эдуард Базров уже много лет вносит огромный вклад в развитие не только вольной борьбы, но и других видов единоборств, таких как дзюдо, бокс и ММА. Знания и опыт Эдуарда Тотразовича способствуют росту мастерства наших борцов. Например, в текущем году успеха на чемпионате мира добился Асылжан Есенгелды, тренировавшийся под руководством Базрова. Не лишним будет напомнить что первый чемпион мира в истории Казахстана по вольной борьбе выиграл золото ЧМ-2023 также после сотрудничества с Эдуардом Базровым.

Большим подспорьем для талантливых борцов является Центральный спортивный клуб армии, чьи двери всегда для нас открыты, за это огромная благодарность руководству ЦСКА во главе с Арманом Абеуовым. Качественная работа проводится в СШВСМ (директор Бейбит Ыстыбаев), ЦПОР (директор Бекжан Джолшибеков), РШИ в Шаныраке (директор Сагат Сырлыбаев) и СДЮШОР 6 (директор Галиден Балтин). Благодаря таким неравнодушным личностям, борьба в Алматы имеет тенденцию поступательного развития. И это не может не радовать.

— С 1 по 6 декабря в Алматы соберутся сильнейшие борцы страны, чтобы выявить победителей национального первенства. Какие задачи будут стоять перед вашими подопечными?

— Борцы из сборной Алматы по сложившейся традиции будут сражаться за награды чемпионата. Надеюсь, домашние стены окажут положительный эффект на наших палуанов и они сумеют проявить все свои лучшие качества.

— Что, на ваш взгляд, самое главное в работе тренера?

— Понимать ученика. Не просто ставить технику, а видеть в нем личность. У каждого свой характер, своя мотивация. На мой взгляд, настоящий тренер — это и педагог, и психолог, и наставник. Посоветовал бы молодым коллегам никогда не переставать учиться. Борьба развивается, появляются новые методики. И главное — верить в своих ребят. Иногда один доверительный разговор может дать больше, чем десять тренировок.

Напомним, ранее стал известен состав команды Казахстана по борьбе на участие в Играх исламской солидарности.