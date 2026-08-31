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    Трехдневный траур объявили из-за крушения парома на Кипре

    С 31 августа на Кипре объявлен трехдневный траур в связи с крушением парома, унесшим жизни не менее восьми человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu. 

    Трехдневный траур объявили из-за крушения парома на Кипре
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Согласно последним данным о катастрофе, на борту судна находились 267 пассажиров. На данный момент спасен 241 человек, 8 погибли. Поиски еще 18 пропавших без вести продолжаются непрерывно.

    Как сообщили в Telegram-канале посольства РФ, в катастрофе погибла гражданка России. 

    Причину крушения установят лишь после анализа черных ящиков.

    Власти проверяют версию о возможном столкновении затонувшего у берегов острова парома с неким объектом.

    Восемь человек, в том числе капитан затонувшего паром, задержаны в рамках расследования дела. 

    Напомним, 30 августа судно с 267 пассажирами перевернулось у берегов Кипра.

    В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что казахстанцев на борту судна, перевернувшегося у берегов Кипра, не было. 

    Кипр В мире ЧП
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор