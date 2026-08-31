Трехдневный траур объявили из-за крушения парома на Кипре
С 31 августа на Кипре объявлен трехдневный траур в связи с крушением парома, унесшим жизни не менее восьми человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Согласно последним данным о катастрофе, на борту судна находились 267 пассажиров. На данный момент спасен 241 человек, 8 погибли. Поиски еще 18 пропавших без вести продолжаются непрерывно.
KKTC’de 3 günlük yas ilan edildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 30, 2026
▪️ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, 31 Ağustos 2026 tarihinden 2 Eylül 2026 günü gün batımına kadar ulusal yas ilan edildi
▪️ Kazaya ilişkin son verilere göre gemide toplam 267 yolcu bulunuyordu. Şu ana… pic.twitter.com/gDIq0CDQUS
Как сообщили в Telegram-канале посольства РФ, в катастрофе погибла гражданка России.
Причину крушения установят лишь после анализа черных ящиков.
Власти проверяют версию о возможном столкновении затонувшего у берегов острова парома с неким объектом.
Восемь человек, в том числе капитан затонувшего паром, задержаны в рамках расследования дела.
Напомним, 30 августа судно с 267 пассажирами перевернулось у берегов Кипра.
В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что казахстанцев на борту судна, перевернувшегося у берегов Кипра, не было.