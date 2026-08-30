Судно с 267 пассажирами перевернулось у берегов Кипра: 7 погибших
Семь человек погибли после опрокидывания пассажирского судна у берегов Кирении в северной части Кипра, передает агентство Kazinform со ссылкой на TRT Haber.
Местные власти сообщают, что на борту судна находились 267 человек. По последним данным, удалось спасти 237 человек. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению еще 23 человек.
Судно катамаранного типа, следовавшее из Кирении в порт Ташуджу турецкой провинции Мерсин, начало набирать воду примерно в четырех милях от берега и впоследствии перевернулось.
В спасательной операции задействованы катера береговой охраны, вертолет, а также гражданские суда и лодки. Подразделения береговой охраны прибыли на место происшествия примерно через 15-20 минут после получения сигнала. Спасенных пассажиров переводят на другие суда и доставляют на берег.
Причина опрокидывания судна пока не установлена. Известно, что в районе происшествия наблюдаются сильные волны, которые осложняют спасательные работы.
В порту Кирении подготовлены кареты скорой помощи и медицинская палатка для оказания первой помощи. Государственные и частные больницы также приведены в состояние повышенной готовности для приема пострадавших.
Агентство Kazinform направило запрос в Министерство иностранных дел РК для уточнения информации о возможном нахождении граждан Казахстана на борту судна.
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