Судно с 267 пассажирами перевернулось у берегов Кипра: 7 погибших

Семь человек погибли после опрокидывания пассажирского судна у берегов Кирении в северной части Кипра, передает агентство Kazinform со ссылкой на TRT Haber .

Местные власти сообщают, что на борту судна находились 267 человек. По последним данным, удалось спасти 237 человек. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению еще 23 человек.

Судно катамаранного типа, следовавшее из Кирении в порт Ташуджу турецкой провинции Мерсин, начало набирать воду примерно в четырех милях от берега и впоследствии перевернулось.

В спасательной операции задействованы катера береговой охраны, вертолет, а также гражданские суда и лодки. Подразделения береговой охраны прибыли на место происшествия примерно через 15-20 минут после получения сигнала. Спасенных пассажиров переводят на другие суда и доставляют на берег.

Причина опрокидывания судна пока не установлена. Известно, что в районе происшествия наблюдаются сильные волны, которые осложняют спасательные работы.

В порту Кирении подготовлены кареты скорой помощи и медицинская палатка для оказания первой помощи. Государственные и частные больницы также приведены в состояние повышенной готовности для приема пострадавших.

Агентство Kazinform направило запрос в Министерство иностранных дел РК для уточнения информации о возможном нахождении граждан Казахстана на борту судна.

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