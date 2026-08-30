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    Казахстанцев на борту судна, перевернувшегося у берегов Кипра, не было — МИД РК

    Такую предварительную информацию озвучили в Министерстве иностранных дел Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Предварительно на борту перевернувшегося у берегов Кипра судна не было казахстанцев
    Фото: Trthaber

    На запрос редакции в Министерстве иностранных дел сообщили, что по предварительным данным на борту судна, потерпевшего крушение у берегов острова Кипр, граждан РК не было.

    — Казахстанские дипломаты продолжают проверять информацию, — добавили в ведомстве.

    Напомним, ранее судно с 267 пассажирами перевернулось у берегов Кипра. Сообщалось о семи погибших. Судно катамаранного типа, следовавшее из Кирении в порт Ташуджу турецкой провинции Мерсин, начало набирать воду примерно в четырех милях от берега.

    Кипр В мире Мировые новости
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор