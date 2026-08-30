Казахстанцев на борту судна, перевернувшегося у берегов Кипра, не было — МИД РК

На запрос редакции в Министерстве иностранных дел сообщили, что по предварительным данным на борту судна, потерпевшего крушение у берегов острова Кипр, граждан РК не было.

— Казахстанские дипломаты продолжают проверять информацию, — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее судно с 267 пассажирами перевернулось у берегов Кипра. Сообщалось о семи погибших. Судно катамаранного типа, следовавшее из Кирении в порт Ташуджу турецкой провинции Мерсин, начало набирать воду примерно в четырех милях от берега.